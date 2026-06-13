Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο «Κάραβελ» για να εμψυχώσουν την ομάδα ενόψει του σημερινού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού απάντησαν στο κάλεσμα της Θύρας 13 και βρέθηκαν στο ξενοδοχείο «Κάραβελ» για να υποδεχτούν την αποστολή των «πρασινών», ενόψει του σημερινού (13/06, 18:00) καθοριστικού ντέρμπι αιωνίων.

Οι φίλοι των «πρασίνων» συγκεντρώθηκαν για να εμψυχώσουν τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας, προτού αυτοί αναχωρήσουν για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το καθοριστικό Game 5 της σειράς των τελικών απέναντι στον Ολυμπιακό.