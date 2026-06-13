Παναθηναϊκός: Η απίστευτη αποθέωση στους παίκτες πριν την αναχώρηση για το Game 5 με τον Ολυμπιακό
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού απάντησαν στο κάλεσμα της Θύρας 13 και βρέθηκαν στο ξενοδοχείο «Κάραβελ» για να υποδεχτούν την αποστολή των «πρασινών», ενόψει του σημερινού (13/06, 18:00) καθοριστικού ντέρμπι αιωνίων.
Οι φίλοι των «πρασίνων» συγκεντρώθηκαν για να εμψυχώσουν τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας, προτού αυτοί αναχωρήσουν για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το καθοριστικό Game 5 της σειράς των τελικών απέναντι στον Ολυμπιακό.
☘️🤯 ΧΑΜΟΣ στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού!#paobc pic.twitter.com/g91wJCUSMo— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.