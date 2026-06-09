Γιαννακόπουλος: Τροχαίο για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ενεπλάκη σε τροχαίο το βράδυ της Τρίτης (9/6) με το αυτοκίνητό του χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
Τροχαίο ατύχημα είχε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και προκλήθηκαν μόνο κάποιες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό του.
Μία ημέρα πριν από τον 4ο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό, το όχημά του χτύπησε με άλλο αυτοκίνητο έχοντας προκληθεί μόνο ζημιές.
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
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