Το τζάμπολ στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ θα γίνει με 15' καθυστέρηση, λόγω της παράτασης στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Το Ολυμπιακός - ΑΕΚ θα ξεκινήσει με μια μικρή καθυστέρηση, καθώς ήταν αδύνατον το τζάμπλ να φιεξαχθεί στις 20:15.

Συγκεκριμένα, το τζάμπολ θα γίνει στις 20:30, καθώς το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ πήγε σε παράταση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η ΕΡΤ να δείξει στην ώρα που είχε προκαθοριστεί το παιχνίδι.