Δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατάθεσαν επερώτηση στη Βουλή ζητώντας απαντήσεις για τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Μετά τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου με αποδέκτη τον Βαγγέλη Λιόλιο, το όνομα του προέδρου της ΕΟΚ έγινε αντικείμενο συζήτησης της Βουλής από δύο βουλευττές του ΠΑΣΟΚ καταθέτοντας επερώτηση ζητώντας απαντήσεις.

Αναλυτικά

«Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας και θεσμική θωράκιση της ακεραιότητας στο ελληνικό μπάσκετ μετά από πρόσφατες καταγγελίες

Κυρία Υπουργέ,

Το ελληνικό μπάσκετ αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και επιτυχημένους πυλώνες του ελληνικού αθλητισμού, συνδεδεμένο διαχρονικά με σημαντικές διακρίσεις που έχουν χαρίσει στιγμές υπερηφάνειας στη χώρα και έχουν εμπνεύσει γενιές νέων αθλητών. Η πορεία του, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας ισχυρής αθλητικής ταυτότητας με διεθνή αναγνώριση.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, συνδέεται άμεσα με τη διαφάνεια στη διοίκηση, την τήρηση των κανόνων και την αδιαμφισβήτητη ακεραιότητα των αγωνιστικών διαδικασιών.

Το τελευταίο διάστημα, εκτεταμένα δημοσιεύματα και δημόσιες καταγγελίες σε βάρος του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) έχουν αναδείξει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του χώρου, εγείροντας εύλογα ερωτήματα ως προς την τήρηση της νομιμότητας, την ύπαρξη ενδεχόμενων ασυμβίβαστων και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας κρίσιμων λειτουργιών, όπως η διαιτησία.

Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, οι σχετικές αναφορές έχουν τεθεί υπόψη τόσο των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων όσο και θεσμικών και διεθνών φορέων του αθλητισμού, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης των σχετικών καταγγελιών. Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινωθεί, όπως πληροφορούμαστε, η έναρξη διαδικασιών ελέγχου από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ η υπόθεση έχει διαβιβαστεί και στον αθλητικό εισαγγελέα.

Οι αναφορές αυτές, αναδεικνύουν την ανάγκη διερεύνησης πιθανών δομικών αδυναμιών και ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης και ελέγχου: καταστάσεις που ενδέχεται να επιτρέπουν αλληλοεπικαλύψεις ρόλων, έλλειψη σαφών διαχωρισμών μεταξύ θεσμικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ίδιο χώρο, καθώς και ελλείμματα αποτελεσματικής εποπτείας.

Η διαβίβαση των σχετικών στοιχείων από το Υπουργείο προς τον αθλητικό εισαγγελέα και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αποτελεί αυτονόητη και αναγκαία ενέργεια. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να εξαντλεί την ευθύνη της κυβέρνησης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και οι μηχανισμοί εποπτείας επαρκούν για να προλαμβάνουν τέτοιου είδους φαινόμενα ή εάν επιτρέπεται, λόγω κενών ή αδυναμιών, η δημιουργία «γκρίζων ζωνών».

Είναι σαφές ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες λειτουργούν υπό το καθεστώς του αυτοδιοίκητου. Η αρχή αυτή είναι θεμελιώδης και απολύτως σεβαστή. Ωστόσο, το αυτοδιοίκητο δεν συνιστά πεδίο αποχής από τον έλεγχο νομιμότητας, ούτε μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την απουσία ουσιαστικής εποπτείας σε ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια, τη σύγκρουση συμφερόντων και τη χρηστή διοίκηση.

Αντιθέτως, η Πολιτεία οφείλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των αθλητικών φορέων, να διασφαλίζει ότι οι κανόνες τηρούνται στην πράξη, ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτης επιρροής και ότι οι θεσμοί λειτουργούν με όρους ισονομίας και αξιοπιστίας.

Η εμπιστοσύνη της αθλητικής κοινότητας και των φιλάθλων δεν πλήττεται μόνο από αποδεδειγμένες παραβάσεις, αλλά και από τη διατήρηση σκιών και αμφιβολιών που δεν αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα, διαφάνεια και θεσμική επάρκεια.

Το ζήτημα δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των συγκεκριμένων καταγγελιών, αλλά επεκτείνεται στην ανάγκη διασφάλισης ότι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργεί αποτελεσματικά και προλαμβάνει την εμφάνιση αντίστοιχων φαινομένων.

Επειδή η έννοια της αθλητικής ακεραιότητας προϋποθέτει ενεργό και ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας,

Επειδή η πρόληψη φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων αποτελεί βασική ευθύνη της Πολιτείας,

Επειδή η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την επάρκεια του θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών ελέγχου νομιμότητας στον χώρο του αθλητισμού, με σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των αθλητικών φορέων,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Υπάρχει μέχρι σήμερα συγκεκριμένη πρόοδος ως προς τον έλεγχο των καταγγελιών από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας; Σε περίπτωση που από τους αρμόδιους ελέγχους προκύψουν ζητήματα παραβίασης της νομιμότητας, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του; Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της διαφάνειας και την πρόληψη αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον, ιδίως ως προς ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και ελέγχου στον επαγγελματικό αθλητισμό, και κατά πόσο οι υφιστάμενοι μηχανισμοί, όπως η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, κρίνονται επαρκείς ή απαιτούν περαιτέρω ενίσχυση;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σταρακά Χριστίνα

Μπιάγκης Δημήτριος».