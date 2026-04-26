Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για το υπέροχο απόγευμα του Σαββάτου στο Nick Galis Hall και το μήνυμα που έστειλε ο Άρης προς πάσα κατεύθυνση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρελάθηκε, ο Θανάσης εκστασιάστηκε απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα δίπλα στον Ρίτσαρντ Σιάο καθώς ο Νίκος Γκάλης με την καταλυτική συμβολή του Χάρη Παπαγεωργίου και των υπολοίπων μελών του δ. σ. λειτούργησαν ως υπέροχοι οικοδεσπότες. Ο Άρης έστειλε σαφέστατο μήνυμα έτσι όπως έπρεπε, στο κατάλληλο timing, με το βλέμμα στην επόμενη χρονιά. Όμορφο απόγευμα. Εκκωφαντικά φωτεινό, μέσα από την ακτινοβολία λαμπερών αστέρων και πλούσιο σε ένταση λόγω της ενέργειας που εξέπεμπε το διψασμένο. Ωραίο και το σύνθημα που φώναξαν οι χιλιάδες φίλοι του Άρη που κατέκλυσαν το Nick Galis Hall. Η κερκίδα πάντα χορεύει στους δικούς της ρυθμούς καλωσορίζοντας αυτούς που εκτιμά, αυτούς επίσης στους οποίους πιστεύει.

Επί της ουσίας, μήνυμα εστάλη. Προφανώς αυτό δεν εμπεριείχε την απαίτηση μετακόμισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα ασχέτως των λέξεων του συνθήματος. Κανείς δεν διακατέχεται από ματαιοδοξία, ούτε είναι αιθεροβάμονας. Ίσα-ίσα που βαδίζει στο μονοπάτι της αλήθειας και της πραγματικότητας. Το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν σαφέστατο και στόχο είχε την προβολή ενός οράματος. Στάλθηκε σε πρόσωπα που ήταν χθες (25/4) στο Nick Galis Hall και σε άλλα που παρακολουθούν εξ’ αποστάσεως αλλά αντιλαμβάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται στους αποδέκτες. Ο Άρης χρειάζεται προϋποθέσεις για να φτάσει στο σημείο που ονειρεύεται ο κόσμος του. Από την εντονότερη χρηματοδότηση, τις σύγχρονες γηπεδικές εγκαταστάσεις αλλά και τις προσωπικότητες που έχουν το εκτόπισμα για να αλλάξουν (και αγωνιστικά) το επίπεδο του club. Αυτή η προσμονή συμβάδιζε με το κλίμα αποθέωσης.

Έναν χρόνο τώρα, ο Άρης κινείται μεθοδικά και πράττει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας δίχως να διατυμπανίζει τις προθέσεις του. Αυτό δεν συνέβη και κατά τη διαδικασία της ιστορικής αλλαγής; Τέτοιες ημέρες, το τότε δ. σ. της ΚΑΕ Άρης είχε εισέλθει στο τελικό στάδιο της συζήτησης με το επενδυτικό fund του Ρίτσαρντ Σιάο, σε μια διαπραγμάτευση για την οποία γνώριζαν μόνο οι θεσμοί. Λίγο πριν φτάσει το περιβόητο letter of intent, κατά τα μέσα του Μάη, άρχισε να κυκλοφορεί μια φήμη περί εμπλοκής του fund. Στην πραγματικότητα, τότε όλα είχαν τελειώσει. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σ’ εκείνη την περίπτωση θα πρέπει να αποτελέσουν τον οδηγό και στην αντίστοιχη της ΠΑΕ Άρης εάν κι εφόσον κατατεθεί επίσημη πρόταση ή σταλεί το περιβόητο letter of intent.

Αγωνιστικά, ο Άρης δεν έκανε σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στον Πανιώνιο. Παρασυρόμενος από την ενέργεια του γηπέδου, ίσως και την παρουσία της οικογένειας Αντετοκούνμπο, δεν βούτηξε το μυαλό του στη δεξαμενή της ωριμότητας. Λειτούργησε σπασμωδικά αλλά δεν θα μπορούσε να μη νικήσει τη χειρότερη ομάδα του Πρωταθλήματος. Παίζοντας, έστω, στο 30% των δυνατοτήτων του. Στα Playoff, απέναντι στην ΑΕΚ, δεν έχει να διαχειριστεί μόνο το μειονέκτημα της έδρας αλλά και μια ομάδα η οποία έχει παρουσιάσει εντονότερη συνοχή και καλύτερη αγωνιστική εικόνα στη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι το υψηλό κίνητρο είναι στα προαπαιτούμενα για την πρόκρισή του στην ημιτελική φάση του Πρωταθλήματος.