Ο Γιώργος Τσιάρας με την ανάληψη της θέσης του Sports Director, επιβεβαιώνει την θέση της διοίκησης του ΠΑΟΚ και του Τέλη Μυστακίδη να επενδύσει στη σύγχρονη μπασκετική αντίληψη.

Ο ΠΑΟΚ από την ημέρα που ανέλαβε τα «ηνία» της ΚΑΕ ο Τέλης Μυστακίδης μπήκε σε μια νέα εποχή, επιλέγοντας να επενδύσει σε πρόσωπα που γνωρίζουν το άθλημα από μέσα και μπορούν να υπηρετήσουν ένα σύγχρονο πλάνο ανάπτυξης. Η ανάληψη της θέσης του Sports Director από τον Γιώργο Τσιάρα αποτελεί μια κίνηση ουσίας, που αποτυπώνει τη φιλοσοφία της ομάδας για το αύριο.

Ο Τσιάρας ανήκει σε μια γενιά ανθρώπων του μπάσκετ που έχουν «μεγαλώσει» μέσα στο παρκέ, κατανοώντας σε βάθος τόσο τις αγωνιστικές όσο και τις οργανωτικές απαιτήσεις του σύγχρονου παιχνιδιού. Δεν πρόκειται απλώς για μια διοικητική επιλογή, αλλά για μια στοχευμένη τοποθέτηση ενός ανθρώπου με μπασκετικό ένστικτο, διάθεση για δουλειά και ξεκάθαρη αντίληψη του τι χρειάζεται μια ομάδα για να εξελιχθεί.

Ιδιαίτερο βάρος στο προφίλ του, δίνει η συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη, στα πρώτα του προπονητικά βήματα στο Περιστέρι, μια περίοδο που αποτέλεσε σχολείο για πολλούς συνεργάτες του. Δίπλα σε έναν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους του ελληνικού μπάσκετ, ο Τσιάρας απέκτησε εμπειρίες που ξεπερνούν το τακτικό κομμάτι και αγγίζουν τη νοοτροπία, τη διαχείριση και τη δημιουργία ομάδας.

Παράλληλα, η παρουσία του ως team manager στην Εθνική ομάδα ενισχύει ακόμα περισσότερο την εικόνα ενός στελέχους που βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το υψηλότερο επίπεδο. Η καθημερινή τριβή με κορυφαίους αθλητές και προπονητές, αλλά και η κατανόηση των απαιτήσεων διεθνών διοργανώσεων, αποτελούν σημαντικά εφόδια για τον νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ.

Στην εποχή του Τέλη Μυστακίδη, ο σύλλογος δείχνει να αφήνει πίσω του παλιές λογικές και να επενδύει σε ανθρώπους με καθαρό βλέμμα και πραγματική αγάπη για το άθλημα. Η επιλογή Τσιάρα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Είναι μια στρατηγική που δεν βασίζεται σε εντυπωσιασμούς, αλλά σε ουσία, γνώση και προοπτική.

Το στοίχημα για τον ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς η αγωνιστική βελτίωση της επόμενης σεζόν, αλλά η δημιουργία ενός σταθερού και υγιούς μπασκετικού οργανισμού. Μέσα σε αυτό το πλάνο, ο Γιώργος Τσιάρας καλείται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο αγωνιστικό τμήμα και τη διοίκηση.

Η νέα σελίδα έχει ήδη αρχίσει να γράφεται και η επιλογή αυτή δείχνει πως ο ΠΑΟΚ δεν κοιτάζει απλώς το σήμερα, αλλά χτίζει μεθοδικά το αύριο με ανθρώπους που ξέρουν, μπορούν και, πάνω απ’ όλα, θέλουν.

