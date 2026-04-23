Ο Νίκος Γκάλης αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΚΑΕ Άρης και θα βρεθεί στο… σπίτι του στον αγώνα (25/4, 18:15) με τον Πανιώνιο.

Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Γκάλης δεν χρειάζεται προσκλήσεις για να βρεθεί στον χώρο στον οποίον μεγαλούργησε γράφοντας μερικές από τις χρυσές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ με τη φανέλα του Άρη στην εποχή της αυτοκρατορίας των «κίτρινων». Είναι εξάλλου πολλές οι φορές που παρακολουθεί δια ζώσης την αγαπημένη του ομάδα, απλά αυτή του ερχόμενου Σαββάτου (25/4) θα έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρουσίας και του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι δυο τους έχουν ανταμώσει κατά καιρούς και μάλιστα είχαν βρεθεί και σε forum που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με πρωτοβουλία της οικογένειας Αντετοκούνμπο όπου ο «Νικ» ήταν ο επίτιμος καλεσμένος.

Μάλιστα σε μία από τις φετινές παρουσίες του στο Nick Galis Hall, ο «γκάνγκστερ» είχε συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη του fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ, τον Ρίτσαρντ Σιάο, όπου μεταξύ άλλων είχαν συζητήσει για τα σχέδια του τελευταίου τα οποία προσδοκούν στη σταδιακή αγωνιστική και εταιρική ανάπτυξη της ΚΑΕ.