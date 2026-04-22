Ντέβιν Κάναντι: «Είπα στην αρχή "όχι" στη Μύκονο, αλλά μεγαλώνω μαζί της»

Ο Ντέβιν Κάναντι έδειξε πόσο απολαμβάνει το μπάσκετ με τη φανέλα της Μυκόνου, ενώ αναφέρθηκε και στις προπονήσεις με Ντουράντ και Ίρβινγκ.

Στο Man to Man Powered by Stoiximan του ΕΣΑΚΕ μίλησε ο Ντέβιν Κάναντι και στάθηκε στα ινδάλματα του, στην αρχική απόρριψη της πρότασης της Μυκόνου, την προπόνηση με Ντουράντ και Ίρβινγκ, αλλά και για το παιδικό του βιβλίο και το ίδρυμα του.

Αναλυτικά

Ο Ντέβιν Κάναντι μίλησε στο Man to Man Powered by Stoiximan για την διετή εμπειρία του στη Stoiximan GBL. Η πρώτη χαρακτηριστική εμπειρία με τον κόουτς Λυκογιάννη στον Πανιώνιο Cosmorama Travel που… τον έβαλε στο κλίμα και ο λόγος που απέρριψε αρχικά την πρόταση της νεοφώτιστης Μυκόνου.

Ο Αμερικανός γκαρντ θυμάται τα παιδικά χρόνια του στην «μπασκετούπολη» Ιντιάνα και αιτιολογεί τον λόγο που, ωστόσο, είχε είδωλο τον… Μάικλ Τζόρνταν! Η ακαδημαϊκή εμπειρία στο φημισμένο πανεπιστήμιο Πρίνστον, η συνάντησή του με το νυν γκαρντ του Παναθηναϊκού, Τζέριαν Γκραντ και ο πρώην παίκτης του Άρη με τον οποίο τον σύγκριναν.

Ο 30χρονος γκαρντ αναφέρεται στο πώς διαχειρίστηκε τον σοβαρό τραυματισμό του όταν αγωνιζόταν στο ΝΒΑ και τους Ορλάντο Μάτζικ. Εξιστορεί τη διαδρομή από MVP των τελικών της G-League και την προπόνηση στο Μπρούκλιν με τους τότε σταρ των Νετς, Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ, ως την Ελλάδα και εξηγεί τη σημασία της οικογένειας και κοινής πορείας με τη σύζυγό του και παίκτρια του WNBA, Κέιτι Λου Σάμιουελσον.

Μερικά αποσπάσματα από τη συνέντευξή του στο επιτυχημένο podcast της Stoiximan GBL:

Για τα πρώτα βήματα στο μπάσκετ, στην Ιντιάνα: «Όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου θυσίασε την καριέρα του στο μπάσκετ. Ήταν σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο ήταν κάτι σαν χριστιανικό καθολικό δόγμα και αν είχες παιδί εκτός γάμου, έπρεπε να φύγεις από το σχολείο… Σταμάτησε να παίζει, όμως ήταν μεγάλος φαν του Μάικλ Τζόρνταν και παρακολουθούσαμε μαζί κασέτες του από τους Μπουλς… Ίσως ήταν μοίρα, πεπρωμένο, ήμουν καλός και συνέχισα να παίζω».

Για τα ινδάλματά του: «Ήρωάς μου ήταν ο Τζόρνταν, αλλά απολάμβανα να βλέπω σουτέρ. Ρέτζι Μίλερ, Τζέισον Τέρι. Αυτούς παρατηρούσα όταν μελετούσα το παιχνίδι και με σύγκριναν με τον Πάτι Μιλς και τον Μπριν Φορμπς…»

Για την πορεία από MVP στη G-League ως το ΝΒΑ και τον τραυματισμό στο Ορλάντο: «Νομίζω ότι ο μεγάλος λόγος που έφτασα στο ΝΒΑ δεν ήταν το πώς ήμουν ως παίκτης, αλλά το πώς σκεφτόμουν και πώς μπορούσα να παίξω για να βοηθώ τους άλλους… Το ότι δεν έγινα επιλογή στο ντραφτ δεν με απογοήτευσε. Ήμουν ρεαλιστής. Δεν είμαι καλός χειριστής ή ρεαλιστής. Επομένως, έπρεπε να ξεχωρίσω και να κάνω καλά ένα πράγμα, όπως η ικανότητα στο σουτ… Όταν τραυματίστηκα στον αστράγαλο, είπα μέσα μου μία προσευχή. “Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Δεν θα πω ‘γιατί, τώρα;’. Ξέρω ότι δίνεις κάτι στους δυνατούς στρατιώτες σου”…».

Για την πρώτη εμπειρία στο Πανιώνιο: «Στο πρώτο παιχνίδι μου, ο κόουτς Λυκογιάννης μού λέει: “Μαρκάρεις τον Γκάουντλοκ του Κολοσσού, είναι ‘δολοφόνος’…”. Το είπα ότι είμαι κι εγώ το ίδιο. Στα πρώτα τρία λεπτά μού είχε βάλει επτά ή εννιά πόντους! Ο Λυκογιάννης με βγάζει. Τότε κατάλαβα πώς ακόμη και το πρώτο ματς μπορεί να επηρεάσει τη βαθμολογία».

Για την αρχική απόρριψη της πρότασης της Μυκόνου: «Με πήραν τηλέφωνο μέσα Ιουνίου. Το πρώτα πράγμα που είπα ήταν “απολύτως όχι!”. Ήθελα να παίξω σε ευρωπαϊκή διοργάνωση... Η κατάσταση με τον Πανιώνιο δεν συνεχίστηκε, τελικά υπέγραψα και ήταν καλύτερη επιλογή για μένα στην καριέρα μου, καθώς μεγαλώνω με την ομάδα, στη πρώτη φορά της στην Α1».

Για την πίεση του πρωταθλητισμού: «Δεν το αποκαλώ πίεση, αλλά επίπεδο προσδοκιών. Είναι μέρος της δουλειάς μας… Είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα ξέρουν τι σημαίνει πραγματική πίεση, όταν προσπαθούν να φροντίσουν την οικογένειά τους, να φέρουν φαγητό στο τραπέζι»

Για την προπόνηση στους Νετς με τους Ντουράντ και Ίρβινγκ: «Δεν κρατάς κάτι που σου λένε. Πρέπει να παρατηρήσεις αυτό που παίρνεις. Τους παρατηρούσα. Βγάζουν χρήματα που πολλοί άνθρωποι δεν θα δουν ποτέ, όμως εμφανίζονται μία ώρα πριν την προπόνηση, φροντίζοντας το σώμα τους… Αν έχεις παίκτες στο υψηλότερο επίπεδο που το παίρνουν τόσο σοβαρά, είναι υποχρεωτικό να κάνεις το ίδιο».

Για τη σύζυγό του και παίκτρια WNBA, Κέιτι Λου Σάμιουελσον: «Προφανώς έχουμε θυσίες, προσπαθώντας και οι δύο να είμαστε αθλητές υψηλού επιπέδου, έχοντας και ένα παιδί. Έχουν υπάρξει στιγμές που εκείνη είχε αυτό το βάρος να παίξει και να φροντίσει την κόρη μας… Τώρα αναρρώνει εκείνη από τραυματισμό στο γόνατο κι εγώ έχω την ευθύνη της Αλίγια. Μέρος αυτής της ομορφιάς είναι η δυσκολία».

Για το παιδικό βιβλίο του και το ίδρυμά του: «Πηγαίναμε ταξίδι του μέλιτος στη Χαβάη και ετοιμαζόμασταν να γίνουμε γονείς. Ήταν μία ιδέα να δημιουργήσεις κάτι και να ζήσει πολύ μετά αφού φύγεις. Κάτι που μπορεί να εμπνεύσει έναν γονιό να πει στο παιδί του “μπορείς να κάνεις κάτι… Υπάρχει κάτι τόσο δυνατό στο να δίνεις ζωή σε ένα παιδί με τα λόγια… Με το Cannady Family Foundation, αφού είμαστε διαρκώς σε διαφορετικά μέρη και δεν έχουμε χρόνο να ριζώσουμε στις κοινότητες, βρήκαμε αντίκτυπο με το ίδρυμα. Θέλαμε να κάνουμε κάτι και στη Μύκονο, στην οποία νιώθω μέρος της κοινότητας. Το ίδρυμα είναι η σύνδεση με κάθε τοπική κουλτούρα».

Για το τι είναι το μπάσκετ: «Είναι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα είναι απλώς ένα παιχνίδι… Αυτό που λέω είναι να μη χάσεις τη χαρά και τη διασκέδαση από ένα παιδικό παιχνίδι, αλλά να έχεις τη θέληση να γίνεις καλύτερος… Είναι εφήμερο, μπορεί να σου πάρει τα πάντα σε μία στιγμή, όμως πρέπει να το ζεις με την εσωτερική ορμή και θέληση».