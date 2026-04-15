Μίλιτσιτς: «Εμείς εκτελέσαμε εννιά βολές και 23 ο ΠΑΟΚ»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς κατέθεσε τα παράπονά του για τα κριτήρια των διαιτητών, αναφέρθηκε επίσης και σε καταστάσεις που θα μπορούσε να είχε διαχειριστεί καλύτερα ο Άρης.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είπε αρχικά ότι… «είναι μια κατάσταση στην οποία θέλεις να δώσεις συγχαρητήρια στον αντίπαλο αλλά δεν μπορείς να το κάνεις. Παλέψαμε σε σημεία του αγώνα, κάναμε και λάθη σε ορισμένα σημεία. Βλέπω ότι τελειώσαμε το παιχνίδι με εννιά βολές και ο ΠΑΟΚ με διπλάσιες (23) παρότι τους αναγκάσαμε να σουτάρουν τρίποντα. Αυτό κάτι δείχνει και δεν έχω κάτι να πω σχετικά με το σημερινό παιχνίδι», είπε αρχικά.

Εκεί ρωτήθηκε για τα χαμένα ριμπάουντ και το κόστος αυτών για την ομάδα του κι αν αυτή θα έπρεπε να εμφανιστεί πιο δυνατή δεδομένου του κενού που υπήρχε. «Προφανώς είναι ένα στοιχείο τα ριμπάουντ. Δεν είπα ότι το παιχνίδι καθορίστηκε από τους διαιτητές. Και ο ΠΑΟΚ είχε στη διάθεσή του επτά ημέρες για να προετοιμαστεί, οπότε δεν είχαμε κάποιο πλεονέκτημα. Τα ριμπάουντ ήταν πρόβλημα για μας. Αυτό που μ’ εκνεύρισε είναι ότι θα ήθελα να ήμασταν πιο σκληροί και έξυπνοι στο πώς να δώσουμε τα φάουλ. Αυτό μ’ ενόχλησε από την ομάδα μου. Νιώθω όμως περήφανος γι’ αυτή».

Σχετικά με τη διαφορά στις βολές στην οποία αναφέρθηκε αλλά και την αντίστοιχη υπέρ του Άρη στον αγώνα του πρώτου γύρου. «Είχαμε παίξει ένα άθλιο παιχνίδι στον πρώτο γύρο. Δεν έχουν καμία σχέση τα δύο παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ σκόραρε καλύτερα από εμάς στο τρίποντο όπως υπήρξαν και καταστάσεις που δεν αμυνθήκαμε σωστά κάτω από το καλάθι. Δε νομίζω ότι μας επηρέασε η ατμόσφαιρα. Κάναμε ένα σοβαρό παιχνίδι αλλά υπήρξαν στα σημεία στα οποία θα έπρεπε να είχαμε κάνει καλύτερη διαχείριση».