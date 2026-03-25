Ο Γιάννης Κουζέλογλου μετά τον δανεισμό του στο Μαρούσι επέστρεψε και πάλι στον Παναθηναϊκό.

Όπως είναι γνωστό ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ είχε δοθεί στο Μαρούσι με την μορφή δανεισμού στις 30 Δεκεμβρίου αλλά ύστερα από σχεδόν τρεις μήνες επέστρεψε στον Παναθηναϊκό με τον οποίο έχει συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2027.

Συγκεκριμένα θα μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου προπονήσεις με το «τριφύλλι» και να τεθεί στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο Κουζέλογλου αναμένεται να δώσει το «παρών» στην αμέσως επόμενη προπόνηση της ομάδας και πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη (26/3) αμέσως μετά το ρεπό που ακολουθεί της νίκης στο Σαράγεβο απέναντι στην Ντουμπάι.

Ο Γιάννης Κουζέλογλου αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια με τη φανέλα του Αμαρουσίου κατά τη διάρκεια του δανεισμού του και είχε κατά μέσο όρο 5 πόντους και 3 ριμπάουντ, σουτάροντας με 55% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 73% στις βολές.