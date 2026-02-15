Παναθηναϊκός - Κολοσσός: Τα τρομερά ποσοστά ευστοχίας των Ροδιτών στο ημίχρονο!
Ο Κολοσσός προηγείται του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο της αναμέτρησης (49-56) ενόψει της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Τέβιν Μακ να έχει πετύχει 19 πόντους στο πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης!
Τα ποσοστά των Ροδιτών, τους έχουν φέρει σε θέση «οδηγού» στην ανάπαυλα, με την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη να σουτάρει με (62% στο δίποντο 10/16 και 64% στα τρίποντα με 11/17).
Ο Τέβιν Μακ του Κολοσσού έχει πετύχει τους 19 από τους 56 πόντους της ομάδας του στο ημίχρονο, έχοντας (6/7 τρίποντα, 85% και 1/2 βολές), μαζί με 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 17 λεπτά συμμετοχής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.