Φοβερά πράγματα κάνει ο Κολοσσός στο ημίχρονο της αναμέτρησης επί του Παναθηναϊκό, με τον Τέβιν Μακ να έχει ήδη 19 από τους 56 πόντους της ομάδας του.

Ο Κολοσσός προηγείται του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο της αναμέτρησης (49-56) ενόψει της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Τέβιν Μακ να έχει πετύχει 19 πόντους στο πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης!

Τα ποσοστά των Ροδιτών, τους έχουν φέρει σε θέση «οδηγού» στην ανάπαυλα, με την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη να σουτάρει με (62% στο δίποντο 10/16 και 64% στα τρίποντα με 11/17).

Ο Τέβιν Μακ του Κολοσσού έχει πετύχει τους 19 από τους 56 πόντους της ομάδας του στο ημίχρονο, έχοντας (6/7 τρίποντα, 85% και 1/2 βολές), μαζί με 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 17 λεπτά συμμετοχής.