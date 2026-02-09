Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως τέθηκαν προς διάθεση τα εισιτήρια για την αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό (15/2) στο Telecom Center Athens.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να προμηθευτούν πλέον τα εισιτήριά τους για την αναμέτρηση κόντρα στον Κολοσσό (15/2), με την πράσινη ΚΑΕ να ανακοινώνει πως τα «μαγικά χαρτάκια» είναι προς διάθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό H Hotels Collection, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου (16:00), για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και… pic.twitter.com/VM631yvZWL

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 9, 2026

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό H Hotels Collection, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου (16:00), για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να στηρίξουμε την ομάδα μας: http://4gcaz.app.link/tickets