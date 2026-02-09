Παναθηναϊκός - Κολοσσός: Προς διάθεση τα εισιτήρια του αγώνα
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να προμηθευτούν πλέον τα εισιτήριά τους για την αναμέτρηση κόντρα στον Κολοσσό (15/2), με την πράσινη ΚΑΕ να ανακοινώνει πως τα «μαγικά χαρτάκια» είναι προς διάθεση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό H Hotels Collection, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου (16:00), για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και… pic.twitter.com/VM631yvZWL
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 9, 2026
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό H Hotels Collection, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου (16:00), για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να στηρίξουμε την ομάδα μας: http://4gcaz.app.link/tickets
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.