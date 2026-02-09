Ο Ολυμπιακός, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ διοργάνωσε τελετή ανταλλαγής φανέλας στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης των Chargers στην Ελλάδα.

Σε μια ξεχωριστή κίνηση προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ και την πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να ανταλλάσουν φανέλες με τους Los Angeles Chargers.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ και την ομάδα Los Angeles Chargers του πρωταθλήματος NFL, διοργάνωσε τελετή ανταλλαγής φανέλας στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης των Chargers στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη περιλάμβανε, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και συναντήσεις με φορείς του αθλητισμού.

Η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βίρτους, μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού, Τάιλερ Ντόρσεϊ και του παίκτη των Los Angeles Chargers, Daiyan Henley.

Το «παρών» στην ανταλλαγή έδωσαν ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος και η Πρέσβης των Η.Π.Α., Kimberly Guilfoyle.