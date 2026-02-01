Άρης - Παναθηναϊκός: Πρόβλημα ο Γιούρτσεβεν, έμεινε στα αποδυτήρια

Ευτυχία Οικονομίδου
yurtseven_eurokinissi_1

bet365

Ένα πρόβλημα προέκυψε για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που αναγκάστηκε να μείνει στα αποδυτήρια μετά το ημίχρονο του Άρης - Παναθηναϊκός.

O Άρης υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο Nick Gallis Hall σε μία αναμέτρηση με δυσκολίες εξαιτίας προβλημάτων που προέκυψαν λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά και λόγω της τραγικής επετείου από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Βαρύ είναι το κλίμα αυτές τις μέρες και λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία που στέρησε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Μετά το ημίχρονο, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν πέρασε στο παρκέ, καθώς παρέμεινε στα αποδυτήρια εξαιτίας προβλήματος που αποκόμισε στον δεξί προσαγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί θεραπεία.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα