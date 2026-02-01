Ένα πρόβλημα προέκυψε για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που αναγκάστηκε να μείνει στα αποδυτήρια μετά το ημίχρονο του Άρης - Παναθηναϊκός.

O Άρης υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο Nick Gallis Hall σε μία αναμέτρηση με δυσκολίες εξαιτίας προβλημάτων που προέκυψαν λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά και λόγω της τραγικής επετείου από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Βαρύ είναι το κλίμα αυτές τις μέρες και λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία που στέρησε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Μετά το ημίχρονο, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν πέρασε στο παρκέ, καθώς παρέμεινε στα αποδυτήρια εξαιτίας προβλήματος που αποκόμισε στον δεξί προσαγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί θεραπεία.