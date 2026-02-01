Ο Κάιλ Φόστερ αποτελεί παρελθόν από τον Ηρακλή, με τον Γηραιό να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή για τον Κάιλ Φόστερ:

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Kyle Foster.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του.