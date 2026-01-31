ΑΕΚ - Κολοσσός: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ συνεχίζει να συγκλονίζει όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, βυθίζοντας στη θλίψη τη χώρα.
Πριν το τζάμπολ του ματς της ΑΕΚ με τον Κολοσσό κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή. Το ίδιο είχε γίνει και στην 2η αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL κόντρα στην Άλμπα, ως φόρος τιμής στη μνήμη των οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης που έχασαν τη ζωή τους.
Μάλιστα οι παίκτες των δύο ομάδων φόρεσαν μπλουζάκια που έγραφαν «όχι στη βία» θέλοντας να στείλουν το δικό τους μήνυμα.
