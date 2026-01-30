Η 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL βρίσκεται προ των πυλών και όλα είναι έτοιμα για τις πέντε αναμετρήσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (31/01-01/02).

Γνωστοί έγιναν οι «σφυρίχτρες» που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 17η «στροφής» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στο ΣΕΦ, το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Περιστέρι, θα διευθύνουν οι Πουρσανίδης, Μηλαπίδης και Βαγγάλης, ενώ την αναμέτρηση που ξεχωρίζει ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό, ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Πιτσίλικας,Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 31/1

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Καρδίτσα Ιαπωνική Τηγάνης-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παραλυκίδης)

ΣΕΦ 18.15 Ολυμπιακός-Περιστέρι Πουρσανίδης-Μηλαπίδης-Βαγγάλης (Ντίνος)

Sunel Arena 18.15 ΑΕΚ-Κολοσσός H Hotels Collection Αγραφιώτης-Τζιοπάνος-Παπαϊωάννου (Νιγιάννης)

Κυριακή 1/2

Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Πανιώνιος Καρπάνος-Χριστινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)

Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης -Παναθηναϊκός AKTOR Πιτσίλκας-Τσιμπούρης-Χατζημπαλίδης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)

Τετάρτη 25/3

PAOK Sports Arena 18.00 ΠΑΟΚ-Μύκονος