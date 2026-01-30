Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 17ης αγωνιστικής
Γνωστοί έγιναν οι «σφυρίχτρες» που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 17η «στροφής» στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Στο ΣΕΦ, το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Περιστέρι, θα διευθύνουν οι Πουρσανίδης, Μηλαπίδης και Βαγγάλης, ενώ την αναμέτρηση που ξεχωρίζει ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό, ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Πιτσίλικας,Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
Σάββατο 31/1
Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Καρδίτσα Ιαπωνική Τηγάνης-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παραλυκίδης)
ΣΕΦ 18.15 Ολυμπιακός-Περιστέρι Πουρσανίδης-Μηλαπίδης-Βαγγάλης (Ντίνος)
Sunel Arena 18.15 ΑΕΚ-Κολοσσός H Hotels Collection Αγραφιώτης-Τζιοπάνος-Παπαϊωάννου (Νιγιάννης)
Κυριακή 1/2
Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Πανιώνιος Καρπάνος-Χριστινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)
Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης -Παναθηναϊκός AKTOR Πιτσίλκας-Τσιμπούρης-Χατζημπαλίδης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)
Τετάρτη 25/3
PAOK Sports Arena 18.00 ΠΑΟΚ-Μύκονος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.