Με αφορμή τα όσα συνέβησαν στο κλειστό της Ρόδου, η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τόσο τον Σάσα Βεζέκονβ όσο και τον Ολυμπιακό.

Το επεισόδιο που έλαβε χώρα στο παιχνίδι του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό και είχε ως πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοβ και Ανδρέα Πετρόπουλο, στάθηκε αρκετό προκειμένου να επέμβει η ΔΕΑΒ.

Συγκεκριμένα κάλεσε σε ακρόαση τόσο τον Βούλγαρο φόργουορντ όσο και την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ κάνοντας λόγο ότι ο Βεζένκοβ «επιτέθηκε με γροθιά και κουτουλιά σε καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ΚΑΕ»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Τεχνικού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

δ) το βιντεοληπτικό υλικό,

με βάση τα οποία φέρεται ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS KAE – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ, στις 25/01/2026, για το πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, περιόδου 2025-2026, που διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ, ο επαγγελματίας αθλητής της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, VEZENKOV ALEXANTER, επιτέθηκε με γροθιά και κουτουλιά σε καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ΚΑΕ,

καλεί σε ακρόαση, στις 02/02/2026, τόσο την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ως υπέχουσα αντικειμενική ευθύνη, όσο και τον επαγγελματία αθλητή της, VEZENKOV ALEXANTER.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015 παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»