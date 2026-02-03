Ο Διονύσης Σκουλίδας έστειλε τη Μύκονο στο Final 8 του Κυπέλλου και το Gazzetta σας παραθέτει το ταξίδι του σουτέρ της Εθνικής των 97άριδων από την αμφισβήτηση μέχρι το μεγάλο τρίποντο.

Μπορεί όλη η μπασκετική ελλάδα να μιλά σήμερα για τον Διονύση Σκουλίδα και τα μεγάλα του σουτ στο παιχνίδι της Μυκόνου απέναντι στην Καρδίτσα, όμως όσοι έχουν εντρυφήσει λίγο παραπάνω, γνωρίζουν αυτό το όνομα εδώ και περίπου 12 χρόνια.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, καθώς ο σουτέρ της Μυκόνου ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα αρκετά χρόνια πίσω, παρότι είναι μόλις 28 ετών.

Ξεκίνησε στο Περιστέρι, όπου από μικρή ηλικία ξεχώρισε με τις μεγάλες εμφανίσεις του στα τμήματα υποδομής, εμφανίσεις που τον έστειλαν στην πρώτη ομάδα, αλλά και στις μικρές Εθνικές.

Με το εθνόσημο γνώρισε τεράστιες επιτυχίες, καθώς ήταν βασικό μέλος στη χρυσή φουρνιά των γεννηθέντων το 1997, όπου κατέκτησαν δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Σε αυτό το διάστημα ο Διονύσης Σκουλίδας αποτέλεσε τον άνθρωπο των ειδικών αποστολών στην άμυνα (μαζί με τον Μιχάλη Λούντζη όταν έγινε και αυτός μέλος της ομάδας), ενώ από τότε ήταν γνωστός για το… βρωμόχερό του.

Οι εμφανίσεις του στην Εθνική τον έφεραν στην ΑΕΚ, με τον Γιούρι Ζντοβτς να εντυπωσιάζεται με το ταλέντο του και να του δίνει χρόνο και ρόλο στο ροτέισιον. Η απομάκρυνση του Σλοβένου από τον πάγκο της ΑΕΚ έφερε και τον Σκουλίδα εκτός ροτέισιον, με τον ίδιο να μετακομίζει στον Κόροιβο.

Εκεί είχε σταθερό ρόλο στο ροτέισιον του Ντίνου Καλαμπάκου, κυρίως αναλαμβάνοντας τις δύσκολες αποστολές στην άμυνα. Παρόλα αυτά, το 38% στο τρίποντο έδειχνε πως έχει να δείξει περισσότερα από τους 3.2 πόντους που σημείωνε ανά ματς.

Το καλοκαίρι του 2018 μετακόμισε στον Χολαρό, όπου παρά το καλό του ξεκίνημα στην προετοιμασία, η απόκτηση του πολύπειρου Βλάντο Γιάνκοβιτς, ο οποίος τότε έμοιαζε με πολυτέλεια για τη νεοφώτιστη ομάδα, τον κράτησε σε ρόλο αναπληρωματικού. Το πιο σημαντικό όμως σε εκείνη τη σεζόν ήταν το κάταγμα στο πόδι που υπέστη τον Μάρτιο και τον άφησε εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Θέλοντας να κάνει ένα restart, μετακόμισε στο Μεσολόγγι και τον Χαρίλαο Τρικούπη, σε μια σεζόν που όμως δεν τελείωσε ποτέ, λόγω του κορωνοϊού. Η συνέχεια όμως τον έφερε στο ΣΕΦ και τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός, μετά το ιστορικό «Μέχρι Τέλους», αγωνιζόταν στην Α2, με τον Διονύση Σκουλίδα να λέει το «ναι» στους Πειραιώτες και να αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας (μαζί με τον Πέτρο Μελισσαράτο) στην προσπάθεια για επιστροφή στην Α1.

Στον Ολυμπιακό Β’ μέτρησε 11 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 43,9% στο τρίποντο, όμως το σημαντικότερο ήταν πως τράβηξε την προσοχή του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Έλληνας κόουτς τον πήρε και στην πρώτη ομάδα, με τον Διονύση Σκουλίδα να κάνει προπονήσεις με τους Βεζένκοβ, Σλούκα, ΜακΚίσικ και φυσικά τους Σπανούλη και Πρίντεζη.

Παρότι ανέβασε τον Ολυμπιακό, το καλοκαίρι του 2021 δεν βρήκε τις προτάσεις που θα ήθελε από την Α1, μετακομίζοντας στην Ελευθερούπολη, η οποία τον έπεισε, έχοντας πρότζεκτ πρωταθλητισμού.

Αναδείχθηκε τρίτος σκόερ της κατηγορίας με 420 πόντους και δεύτερος στα εύστοχα τρίποντα με 91. Έμεινε και την επόμενη σεζόν στην ομάδα της Καβάλας, όπου αναδείχθηκε κορυφαίος σουτέρ με 99 εύστοχα τρίποντα, ενώ την επόμενη σεζόν μετακόμισε στην Δόξα Λευκάδας.

Εκεί έγινε ο αρχηγός της ομάδας, ευστοχώντας μάλιστα και σε ένα σπουδαίο νικητήριο τρίποντο απέναντι στο Ψυχικό. Οι μέσοι όροι του παρέμειναν ψηλά και το ενδιαφέρον από πολλές ομάδες της Α1 ήρθε, όμως ο Διονύσης Σκουλίδας το καλοκαίρι του 2024 πείστηκε από τον Βαγγέλη Ζιάγκο και αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή της Μυκόνου.

Με 72 τρίποντα ήταν και πάλι στην τριάδα των κορυφαίων σουτέρ. Οι μέσοι όροι του έπεσαν ελαφρώς (9 πόντοι ανά αγώνα) όμως το 42% στο τρίποντο και η σταθερά εξαιρετική του άμυνα τον έκαναν πολύτιμο. Παράλληλα, ο Βαγγέλης Ζιάγκος έδωσε συνέχεια στα όσα έκανε στην Λευκάδα ο Διονύσης Σκουλίδας, που πλέον είχε βάλει για τα καλά και το πικ εν ρολ στο παιχνίδι του, μετρώντας 2.4 ασίστ ανά ματς.

Η θέση του στο ρόστερ έμοιαζε δεδομένη, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο να πιστεύει πολύ σε αυτόν και να του δίνει χρόνο και ρόλο και στα μεγάλα σαλόνια. Αποτέλεσμα; Αρκετά μεγάλα σουτ όπως αυτά στο Ιβανόφειο απέναντι στον Ηρακλή, με αυτό κόντρα στην Καρδίτσα για το Κύπελλο να είναι το κερασάκι στην τούρτα. 13 πόντοι με 4/8 εντός παιδιάς (1/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα) και, όπως πάντα, μπόλικη δουλειά στην άμυνα.

Το ταξίδι, λοιπόν, του Διονύση Σκουλίδα έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Από τα μετάλλια με την Εθνική, στην αμφισβήτηση στην Α1, στις μεγάλες εμφανίσεις στην Α2 και στο… λιμάνι του, την Μύκονο, όπου βγάζει ξανά τον εαυτό του και δείχνει αυτά που περίμεναν πολλοί να κάνει από μικρός.

Μένει να δούμε εάν ο ίδιος θα δώσει συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις. Επειδή όμως αφιέρωσε το μεγάλο του τρίποντο στον μικρό του γιο, σίγουρα θα του δώσει πολλές ακόμη αφορμές για να είναι υπερήφανος για τον πατέρα του!