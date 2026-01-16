Η ουσία και το timing της απόφασης «κοψίματος» τριών παικτών έχει αγωνιστικό υπόβαθρο και μήνυμα από τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς όπως και την πρόθεση προσθήκης παίκτη.

Βάσει αγωνιστικής ιεραρχίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την ημέρα προσθήκης του Κώστα Αντετοκούνμπο, η απόφαση… παύσης εργασιών για τους Στίβεν Ίνοκ, Μπριν Φορμπς και Γιώργο Γκιουζέλη δεν είναι ριζοσπαστική δεδομένου του περιορισμένου ρόλου των παικτών και ειδικά των δύο τελευταίων. Ο Μπριν Φορμπς δεν ανταποκρίθηκε στο πακέτο ευθυνών που του αναλογούσε κατά το διάστημα της διαθεσιμότητάς του, εν συνεχεία μεσολάβησε η απουσία ενάμιση μήνα λόγω τραυματισμού και τελικώς η χρησιμοποίησή του περιορίστηκε στους ευρωπαϊκούς αγώνες δίχως την πρόθεση επαναφοράς του στην Basket League καθώς υπάρχει σαφή επιλογή του Ντανίλο Άντζουσιτς. Ήταν γνωστό επίσης ότι με το πέρας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων θα επιχειρούταν η πρόωρη λύση του συμβολαίου του.

Σε ότι αφορά τον Γιώργο Γκιουζέλη, ο Έλληνας φόργουορντ δεν μπήκε ποτέ στο πλάνο του Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Στο ελληνικό Πρωτάθλημα, δεν είχε συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και σ’ αυτά που χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος συμμετοχής του δεν ξεπέρασε τα 7:30 λεπτά. Ακόμη πιο περιορισμένος ήταν ο ρόλος του στα παιχνίδια του Eurocup. Γι’ αυτόν τον λόγο, με πρωτοβουλία του παίκτη, πρόσφατα τέθηκε ζήτημα αποχώρησής του, έχοντας πρόταση από άλλη ελληνική ομάδα. Η απόφαση διατήρησής του αποδείχθηκε προσωρινή καθώς μόλις πριν από λίγες ώρες ενημερώθηκε ότι δεν υπολογίζεται κι έτσι επανήλθε στην αγορά με τη διαφορά ότι στον δεύτερο γύρο του Πρωταθλήματος κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα προσθήκης ενός Έλληνα παίκτη και κάποιες ήδη έχουν κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.

Πηγαίνοντας στον Στίβεν Ίνοκ, πρόκειται για την απόφαση που συζητείται περισσότερο από κάθε άλλη. Είναι ευνόητο ότι σχετίζεται με την προσθήκη του Κώστα Αντετοκούνμπο αλλά και την αρνητική αξιολόγηση που έχει καταθέσει ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς για τις επιδόσεις του αθλητή. Το timing προκαλεί εντύπωση υπό την έννοια ότι ο Άρης έχει μεν λίγες πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση του Eurocup, αλλά δεν έχει χάσει κάθε ελπίδα. Η απόφαση (και) για τον έμπειρο σέντερ προβλέπει τη μη συμμετοχή του στις δραστηριότητες της ομάδας, δηλαδή και στις προπονήσεις. Υπάρχουν όμως δύο ερωτηματικά στην περίπτωση του Ίνοκ. Το πρώτο αφορά το ενδεχόμενο τραυματισμού ενός εκ των δύο βασικών σέντερ. Το δεύτερο σχετίζεται με την ύπαρξη διετούς συμβολαίου. Πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι μετά την ενημέρωση του παίκτη περί των αποφάσεων προπονητή και διοίκησης, οι εκπρόσωποι του αθλητή θα τον βγάλουν στην αγορά με σκοπό να παίξει σε άλλη ομάδα στο υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Είναι προφανές επίσης ότι με αυτές τις αποφάσεις, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ουσιαστικά έδωσε συνέχεια στις δηλώσεις που έκανε μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ και η δε διοίκηση έδειξε ξεκάθαρα ότι προτίθεται να προχωρήσει σε βαθιές τομές αν δεν αλλάξει η εικόνα της ομάδας. Πέραν του αριθμού (18) των παικτών υπό τον οποίο γινόντουσαν οι τελευταίες προπονήσεις, είναι εξίσου ξεκάθαρο ότι ο Μίλιτσιτς ήθελε να «μικρύνει» το ρόστερ στέλνοντας και μήνυμα στους υπόλοιπους για τις προθέσεις του. Πέραν αυτού, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης επανήλθε στην αγορά τσεκάροντας περιπτώσεις διαθέσιμων πλέι μέικερ. Κατά τις ίδιες πηγές, έχει ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις δίχως επί του παρόντος να έχει κάνει τελική κίνηση απόκτησης παίκτη.