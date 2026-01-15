Η Καρδίτσα, ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Καμαριανού, που έμεινε ελεύθερος από τον Κολοσσό Ρόδου, μετά τη διπλή θητεία του στη νησιωτική ομάδα.

Ο Νίκος Καμαριανός, ανακοινώθηκε από την Καρδίτσα, προκειμένου να ενισχύσει τη θεσσαλική ομάδα, στις θέσεις των φόργουορντ.

Ο 29χρονος, τη φετινή χρονιά, αγωνίστηκε σε 9 αναμετρήσεις της Stoiximan GBL, έχοντας συνολικά 2.3 πόντους, 1.9 ριμπάουντ μ.ο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίκος Παπανικολόπουλος, μετά την απόκτηση του Καμαριανού στρέφει το βλέμμα του και προς την απόκτηση ενός γκαρντ, για να δώσει περαιτέρω λύσεις στην περιφέρεια.

Αδύναμος κρίκος, φαίνεται να είναι ο Ελ Έλις, την ώρα που που η Καρδίτσα, έχει μπροστά της πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μετά και την πρόκριση που πήρε στις «16» καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Νίκου Καμαριανού στο ρόστερ της ομάδας μας.

Ο 29χρονος (γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1997) αθλητής έχει ύψος 2.04μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.

Ξεκίνησε τα μπασκετικά του βήματα από τα τμήματα υποδομής του Πανελληνίου, κατόπιν μεταπήδησε σε αυτά του Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου, ενώ την περίοδο 2014-15 στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος με την ομάδα Εφήβων του Παναθηναϊκού.

Το καλοκαίρι του 2015 πήρε μεταγραφή για την Α.Ε.Κ. και την Basket League, παραμένοντας μία σεζόν στην Ένωση, ενώ τη διετία 2016-18 φόρεσε τη φανέλα της Κηφισιάς, αρχικά στην GBL (2016-17) και έπειτα στη Β’ Εθνική.

Τη διετία 2018–2020 φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου, με την τελευταία του σεζόν στην ομάδα (2019-20) να τον βρίσκει να καταγράφει 3.9 πόντους και 2.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Basket League. Την αγωνιστική περίοδο 2020–2021 φόρεσε για πρώτη φορά τα χρώματα του Κολοσσού Ρόδου, όπου αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια, με 4.9 λεπτά μ.ο. και 1.4 πόντους ανά αγώνα.

Ακολούθησε η σεζόν 2021–2022 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, όπου είχε παρουσία τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη GBL μέτρησε 3 πόντους και 2.6 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 18 εμφανίσεις, ενώ στο BCL είχε απολογισμό 2.7 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 7 αγώνες».