H Μύκονος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του δανεισμού του Παναγιώτη Τσάμη.

Ο δανεισμός του Παναγιώτη Τσάμη στη Μύκονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα από το νησί των ανέμων να ευχαριστεί τον παίκτη για τη συνεισφορά του στον σύλλογο στην πρώτη ιστορική συμμετοχή του στη Stoiximan GBL.

Η ανακοίνωση

«Η Μύκονος ανακοινώνει την ολοκλήρωση του δανεισμού του Παναγιώτη Τσάμη.

Η ομάδα μας ευχαριστεί θερμά τον Παναγιώτη για την παρουσία και τη συνεισφορά του στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία αποτέλεσε μέλος της Μυκόνου στην ιστορική πρώτη συμμετοχή στη Stoiximan GBL.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο»!