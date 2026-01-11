Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εμφανίστηκε στο Telekom Center Athens με την υπερπολυτελή του Ferrari!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο Telekom Center Athens με τον Χουάντσο Ερνανγόμεθ να κάνει την εμφάνισή του στο γήπεδο με το υπερπολυτελές αμάξι του.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός φόργουορντ των «πράσινων» έφτασε με το Ferrari Roma του έτους 2019. Είναι από τα πιο «διακριτικά» αλλά ακριβά μοντέλα της Ferrari, με τιμή που ξεκινά συνήθως πάνω από 220.000€ (ανάλογα με εξοπλισμό) και διατηρεί πολύ κομψή και μινιμαλιστική εμφάνιση.