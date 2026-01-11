Παναθηναϊκός - Περιστέρι: Ο Χουάντσο έφτασε για το ματς με την πολυτελέστατη Ferrari του!
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο Telekom Center Athens με τον Χουάντσο Ερνανγόμεθ να κάνει την εμφάνισή του στο γήπεδο με το υπερπολυτελές αμάξι του.
Συγκεκριμένα, ο Ισπανός φόργουορντ των «πράσινων» έφτασε με το Ferrari Roma του έτους 2019. Είναι από τα πιο «διακριτικά» αλλά ακριβά μοντέλα της Ferrari, με τιμή που ξεκινά συνήθως πάνω από 220.000€ (ανάλογα με εξοπλισμό) και διατηρεί πολύ κομψή και μινιμαλιστική εμφάνιση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.