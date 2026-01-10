Καρντένας: «Καλή ευκαιρία να δείξουμε τη βελτίωσή μας απέναντι στον Παναθηναϊκό»

Καρντένας: «Καλή ευκαιρία να δείξουμε τη βελτίωσή μας απέναντι στον Παναθηναϊκό»

Αλβάρο Καρντένας

Για την προσεχή αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Παναθηναϊκό μίλησε ο Αλβάρο Καρντένας.

Το Περιστέρι στρέφει τα βλέμματα στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» υποδέχονται την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου την Κυριακή (11/1 - 16:00, ΕΡΤ2), με τον Αλβάρο Καρντένας να μιλάει για τη δυσκολία της αναμέτρησης αλλά και τη συγκέντρωση που πρέπει να δείξει το Περιστέρι.

Οι δηλώσεις του Καρντένας

«Έχουμε μπροστά μας τον Παναθηναϊκό και ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ειδικά εκτός έδρας. Δεν έχουμε παίξει στο καλύτερο επίπεδό μας τελευταία, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δείξουμε τη βελτίωση που έχουμε κάνει μέσα από τη σκληρή δουλειά.

Αυτή την εβδομάδα προπονηθήκαμε πολύ καλύτερα, είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και νιώθω ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Αν είμαστε ανταγωνιστικοί, πάρουμε τα ριμπάουντ και παίξουμε δυνατή άμυνα, πιστεύω πως θα έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τη νίκη. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε όπως ξέρουμε».

