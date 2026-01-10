Stoiximan GBL: Που θα δείτε Άρης-Ηρακλής και Πανιώνιος-Κολοσσός
Πολύ ενδιαφέροντα τα ματς του Σαββάτου στο Stoiximan GBL. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο Άρης που είναι στο 5-7 υποδέχεται τον Ηρακλή που βρίσκεται στο 6-6. Στις 15:30 το τζάμπολ σε ένα ματς που υπόσχεται συγκινήσεις.
Στις 18:15 στο κλειστό της Γλυφάδας, ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Κολοσσό σε ένα πολύ σημαντικό ματς, με τις δύο ομάδες να είναι χαμηλά και να θέλουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Στο 1-11 οι κυανέρυθροι, στο 3-9 οι Ροδίτες.
Η ομάδα του Μάρκοβιτς πήρε... ανάσα ενόψει της συνέχειας, αφού επικράτησε στο Eurocup της Μπούντουτσνοστ, αλλά τα δύσκολα και τα σημαντικά έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί όπου δυσκολεύεται πολύ από το ξεκίνημα της σεζόν.
Το πρόγραμμα
Άρης – Ηρακλής (15:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Πανιώνιος – Κολοσσός (18:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
