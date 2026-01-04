Ο Βασίλης Βλαχόπουλος για τις διαφορετικές αγωνιστικές εικόνες που παρουσίασε ο Άρης μέσα σε πέντε ημέρες και την ανάγκη αγωνιστικών κατακτήσεων.

Η πνευματική αντίδραση έπειτα από ένα ηχηρό χαστούκι συμπεριλαμβάνεται στους άγραφους νόμους του επαγγελματικού αθλητισμού. Γιατί να φτάσεις όμως στο σημείο της αντίδρασης (;) και να μη διαθέτεις το συντριπτικό μέρος της ενέργειάς σου στη δράση; Αντικειμενικά, για τον Άρη δεν θα άλλαζαν πολλά ακόμη και στο σενάριο μιας νίκης επί του Ολυμπιακού στο Nick Galis Hall. Θα σκαρφάλωνε μια θέση στον βαθμολογικό πίνακα με καλύτερο πλασάρισμα στα Play In του Final Eight του Κυπέλλου, προφανώς θα φούσκωνε και από αυτοπεποίθηση. Αντιθέτως, μια νίκη επί της Τσεντεβίτα Ολίμπια θα τον έβαζε σε τροχιά πρόκρισης στα Play In του Eurocup και διεκδίκησης μιας θέσης ψηλότερα από την έκτη. Πιο σημαντικό παιχνίδι λοιπόν το παιχνίδι της περασμένης Τρίτης, ακόμη σπουδαιότερο αυτό που ακολουθεί στην Ισπανία με τη Μανρέσα.

Βάζοντας τους δύο αγώνες στην ίδια ζυγαριά, θαρρείς ότι είδες δύο διαφορετικές ομάδες. Στον αγώνα με τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν η αθλητικότητα, η ένταση και η μάχη για την κάθε κατοχή σε σημείο μη αποφυγής λαθών που δεν χωράει ο νους λόγω της έντονης προσπάθειας. Αμείλικτοι είναι και οι αριθμοί. Η στατιστική έγραψε -20 ριμπάουντ με την Τσεντεβίτα και +2 με τον Ολυμπιακό. Έγραψε επιπλέον κατοχή μέσα από την αναλογία ασίστ λαθών. Καλύτερη εκτέλεση σε τρίποντα καθώς από το 25% (7/28) σήμερα σούταρε με 41% (12/29). Τεράστια είναι η διαφορά και στα σουτ εντός παιδιάς. Εκτέλεσε με 50% απέναντι στον Ολυμπιακό και δεν έχασε οκτώ λέι απ για τα οποία μονολογούσε σήμερα ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ενθυμούμενος το ματς με τη Λουμπλιάνα.

Κατά τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τέτοια ματς εμπεριέχουν λιγότερη πίεση για τους αντιπάλους της δικής του ομάδας. Τούτο δεν ίσχυε για το σημερινό γιατί ο Άρης προερχόταν από το βαρύ κι ασήκωτο -29 από την Τσεντεβίτα η οποία του έκλεισε το σπίτι και οδήγησε σε αποδοκιμασίες. Συνεπώς, η εικόνα ανταγωνιστικής ομάδας ήταν αναγκαία. Είπε όμως και κάτι απόλυτα αληθές με το οποίο η μάζα δύσκολα συμβιβάζεται. «Ο Άρης είναι πολύ βελτιωμένος σε σχέση με το ξεκίνημα της χρονιάς και είναι φανερό ότι πρόκειται για ομάδα η οποία συνεχώς εξελίσσεται».

Πράγματι, ο τωρινός Άρης δεν έχει καμία σχέση με το συνονθύλευμα των πρώτων αγωνιστικών. Είναι εξίσου φανερό ότι έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση στο παιχνίδι του και θα ήθελε από τα γκαρντ του (Μήτρου Λονγκ-Μπράις Τζόουνς) να αντιγράψουν το πνεύμα ομαδικότητας που χαρακτηρίζει τον Τόμας Ουόκαπ. Ο τελευταίος έδωσε 14 ασίστ σε 20 αγωνιστικά λεπτά και οι «κοντοί» του Άρη πρόσφεραν δέκα τελικές με τριπλάσια λεπτά στο παρκέ. Ο Ουόκαπ δημιούργησε με post παιχνίδι, μέσα από pick n’ roll ή διαβάζοντας τα κοψίματα όλων, κυρίως του Σάσα Βεζένκοφ, προσφέροντας επίσης έτοιμα καλάθια στον Ντόντα Χολ. Εξ’ ου και οι 32 ασίστ που φανερώνουν ζήτημα γρήγορης αντίληψης στην άμυνα. Αυτός ο αριθμός τελικών πασών αποδεικνύει την έλλειψη επικοινωνίας στην άμυνα κι αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα του Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό. Απέναντι σε ομάδες τέτοιας ποιότητας, δεν επιτρέπεται να μένει ορθάνοιχτη η ρακέτα.

Επιστρέφοντας σ’ αυτό που είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προφανώς ο Άρης είναι ομάδα η οποία εξελίσσεται, είναι εξίσου αναγκαίο όμως να σταθεροποιηθεί σ’ ένα καλό επίπεδο μετρώντας σταδιακά κάποιες αγωνιστικές κατακτήσεις. Αυτό το κρύο-ζέστη που παρουσιάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι ή ακόμη στη διάρκεια ενός αγώνα εμπεριέχει βαρύ κόστος. Αμυντικά, στους τελευταίους πέντε αγώνες δέχθηκε 86.2 πόντους κατά μέσο όρο. Με εξαίρεση το παιχνίδι απέναντι στο Περιστέρι, επέστρεψε στους αντιπάλους του να κάνουν… πάρτι στο ζωγραφιστό και να εκτελέσουν με 57.5% στα δίποντα. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δικαίως ένιωθε περήφανος για τις αμυντικές επιδόσεις της ομάδας του. Πλέον δεν είναι.

Επιθετικά, απέναντι στον Ολυμπιακό, έκανε τα περισσότερα απ’ όσα σχεδιάστηκαν στο πινάκιο του Κροάτη τεχνικού με τα κοψίματα του Αμίν Νούα στη ρακέτα, τον Άρνολντας Κουλμπόκα σε ρόλο ελεύθερου εκτελεστή ή τους χώρους που άνοιξε για τους κοντούς ο Στίβεν Ίνοκ. Από την άλλη πλευρά, το παιχνίδι «ένας μ’ έναν» των κοντών δεν παρουσίασε δα ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ ο Τζέικ Φόρεστερ σκόραρε μόνο από επιθετικά ριμπάουντ. Ο Άρης ακολούθησε στο σκορ και επέστρεψε στο παιχνίδι γιατί ο Ντανίλο Άντζουσιτς έβαλε σουτ υπό έντονη πίεση. Και τα σουτ του Σέρβου θα είχαν αποκτήσει τεράστια αξία, αλλά το σημαντικότερο σουτ του αγώνα το έβαλε ο Μόντε Μόρις (80-85).

Καταλήγοντας, για τον Άρη είναι απαραίτητο να σταθεροποιήσει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του και να φτάσει στο σημείο της δράσης και όχι της αντίδρασης. Η βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας είναι ένα ζήτημα. Και τα εύκολα καλάθια που δέχεται στο ζωγραφιστό δεν αφορούν μόνο τους ψηλούς γιατί το πρόβλημα ξεκινά από την περίμετρο.