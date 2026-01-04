Μπαρτζώκας: «Είμαστε σε καλύτερο επίπεδο, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι στη συνέχεια»

Στην εξέλιξη και τη βελτίωση της ομάδας του στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά και τη νίκη επί του Άρη για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχάρη τον Άρη για την εμφάνισή του, αφού κόντρα τον Ολυμπιακό για αρκετά μεγάλο διάστημα, στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού στάθηκε στην κούραση της ομάδας του μετά το ντέρμπι, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόοδό της αλλά και στον Μόντε Μόρις.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Μπράβο στον Άρη, έκανε πολύ καλή εμφάνιση, προσπάθησε ως το τέλος και έβαλε μεγάλα σουτ ενώ γύρισε γρήγορα την μπάλα. Εμείς είχαμε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δεν είχαμε ούτε 48 ώρες για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Παίξαμε όσο χρειαζόταν για να κερδίσουμε το ματς. Έχουν γυρίσει οι περισσότεροι παίκτες μας πλέον, ο Μιλουτίνοφ είχε μια πλήξη στον τετρακέφαλο. Είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι πριν 1-2 μήνες και θα είμαστε σε ακόμη καλύτερο επίπεδο στη συνέχεια».

Για τον Μόντε Μόρις: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος, έχει μεγάλη ποιότητα και θα μας βοηθήσει πολύ».