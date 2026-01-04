Μπαρτζώκας: «Είμαστε σε καλύτερο επίπεδο, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι στη συνέχεια»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχάρη τον Άρη για την εμφάνισή του, αφού κόντρα τον Ολυμπιακό για αρκετά μεγάλο διάστημα, στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο κόουτς του Ολυμπιακού στάθηκε στην κούραση της ομάδας του μετά το ντέρμπι, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόοδό της αλλά και στον Μόντε Μόρις.
Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα
«Μπράβο στον Άρη, έκανε πολύ καλή εμφάνιση, προσπάθησε ως το τέλος και έβαλε μεγάλα σουτ ενώ γύρισε γρήγορα την μπάλα. Εμείς είχαμε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δεν είχαμε ούτε 48 ώρες για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Παίξαμε όσο χρειαζόταν για να κερδίσουμε το ματς. Έχουν γυρίσει οι περισσότεροι παίκτες μας πλέον, ο Μιλουτίνοφ είχε μια πλήξη στον τετρακέφαλο. Είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι πριν 1-2 μήνες και θα είμαστε σε ακόμη καλύτερο επίπεδο στη συνέχεια».
Για τον Μόντε Μόρις: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος, έχει μεγάλη ποιότητα και θα μας βοηθήσει πολύ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.