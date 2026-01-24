Η Μονακό ευχαρίστηκε τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος αποχώρησε από το Πριγκιπάτο και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Ο Κόρι Τζόσεφ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, καθώς οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στην Μονακό δεν επέτρεψαν στον παίκτη να αγωνιστεί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Η Μονακό, στην ανακοίνωση με την οποία αποχαιρέτησε τον Κόρι Τζόσεφ, η Μονακό τον ευχαρίστηκε για τον επαγγελματισμό και τον χαρακτήρα του και τόνισε πως χαίρεται ειλικρινά που θα τον δει να συνεχίζει την καριέρα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό για τον Κόρι Τζόσεφ:

Cory Joseph et l’AS Monaco Basket ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration, en raison de contraintes liées à l’enregistrement des joueurs pour le championnat de France.



Dans ce contexte, les deux parties ont travaillé en étroite collaboration et de… pic.twitter.com/NUuoTo6nkQ January 24, 2026

Ο Κόρι Τζόζεφ και η AS Monaco Basket αποφάσισαν από κοινού να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους, λόγω περιορισμών που αφορούν τη δήλωση παικτών στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν στενά και με εποικοδομητικό τρόπο, ώστε να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί αμφότερες, επιτρέποντας στον Κόρι να αγωνιστεί άμεσα και να συνεχίσει να υπηρετεί το πάθος του στο υψηλότερο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Μονακό, ο Κόρι επέδειξε υψηλό επαγγελματισμό, διαρκή αφοσίωση και εξαιρετικά θετική στάση εντός της ομάδας, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχε σε επίσημους αγώνες. Ο σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την υποδειγματική του συμπεριφορά, την καθημερινή του δουλειά και την ενέργεια που προσέφερε στο σύνολο. Παίκτης με χαρακτήρα και σεβαστός επαγγελματίας, ο Κόρι είχε κάθε δικαίωμα να αξιοποιήσει μια νέα ευκαιρία, με την AS Monaco να χαίρεται ειλικρινά που θα τον δει να συνεχίζει την καριέρα του.

Η AS Monaco Basket του εύχεται κάθε επιτυχία και προσωπική δικαίωση στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.