Ο κόσμος της ΑΕΚ κλέβει για άλλη μια φορά την παράσταση, αυτή τη φορά στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα.

Η ΑΕΚ δεν παίζει πουθενά μόνη της. Ο κόσμος της Ένωσης είναι κοντά της και στην Πάτρα για να της δώσει ώθηση στο δύσκολο ματς κόντρα στον Προμηθέα. Οι φίλαθλοι της Βασίλισσας βρίσκονται στο πέταλο του «Τόφαλος», εκεί όπου έχει δημιουργήσει πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.

Για ακόμα μια φορά οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Σάκοτα έχουν δίπλα τους τον κόσμο σε εκτός έδρας ματς. Τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, αφού την ακολουθούν και στα παιχνίδια του BCL.

Δείτε το video με τον κόσμο της ΑΕΚ στην Πάτρα