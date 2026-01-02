Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, το Σαββατοκύριακο (03-04/01).

Το πρώτο τζάμπολ για το 2026 στη Stoiximan GBL είναι προ των πυλών. Ενόψει της 13ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος, γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (03-04/01).

Πιο συγκεκριμένα στο Αλεξανδρειο στο ματς που ξεχωρίζει ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό (03/01, 13:00), θα σφυρίξουν οι Τηγάνης, Χατζημπαλίδης και Τεφτίκης, ενώ την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Καρδίτσα (03/01, 16:00), θα διευθύνουν οι Σκανδαλάκης, Μαλαμάς και Κωνσταντινίδου.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής:

Σάββατο 3/1

Άνω Μεράς 15.45 Μύκονος Betsson-ΠΑΟΚ Τσαρούχα-Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος (Παλάτος)

Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας Π Βίκος Cola.-ΑΕΚ Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Ζιώγας (Πίγκας)

Ιβανώφειο 18.15 Ηρακλής-Περιστέρι Betsson Τσολάκος-Μαρινάκης-Καλογριάς (Παραλυκίδης)

Κυριακή 4/1

Καλλιθέας 13.00 Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Μαρούσι Chery Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος)

Αλεξάνδρειο 13.00 Άρης Betsson-Ολυμπιακός Τηγάνης-Χατζημπαλίδης-Τεφτίκης (Λαζαρίδης-Παπαπέτρου)

Telekom Center 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα Ιαπωνική Σκανδαλάκης-Μαλαμάς-Κωνσταντινίδου (Διμπινούδης)

