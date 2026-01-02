Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής

Newsroom
Τηγάνης

bet365

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, το Σαββατοκύριακο (03-04/01).

Το πρώτο τζάμπολ για το 2026 στη Stoiximan GBL είναι προ των πυλών. Ενόψει της 13ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος, γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (03-04/01).

Πιο συγκεκριμένα στο Αλεξανδρειο στο ματς που ξεχωρίζει ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό (03/01, 13:00), θα σφυρίξουν οι Τηγάνης, Χατζημπαλίδης και Τεφτίκης, ενώ την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Καρδίτσα (03/01, 16:00), θα διευθύνουν οι Σκανδαλάκης, Μαλαμάς και Κωνσταντινίδου.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής:

Σάββατο 3/1

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Άνω Μεράς 15.45 Μύκονος Betsson-ΠΑΟΚ Τσαρούχα-Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος (Παλάτος)

 

Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας Π Βίκος Cola.-ΑΕΚ Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Ζιώγας (Πίγκας)

Ιβανώφειο 18.15 Ηρακλής-Περιστέρι Betsson Τσολάκος-Μαρινάκης-Καλογριάς (Παραλυκίδης)

Κυριακή 4/1

Καλλιθέας 13.00 Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Μαρούσι Chery Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος)

Αλεξάνδρειο 13.00 Άρης Betsson-Ολυμπιακός Τηγάνης-Χατζημπαλίδης-Τεφτίκης (Λαζαρίδης-Παπαπέτρου)

Telekom Center 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα Ιαπωνική Σκανδαλάκης-Μαλαμάς-Κωνσταντινίδου (Διμπινούδης)

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα