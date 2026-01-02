Μουράτος: «Ξέρουμε πως έχουμε δύσκολη αποστολή με τον Ηρακλή»

O Bασίλης Μουράτος μίλησε για την πρώτη αναμέτρηση του Περιστερίου το 2026 κόντρα στον Ηρακλή (3/1, 18:15).

Το Περιστέρι θα κοντραριστεί με τον Ηρακλή το Σάββατο (3/1, 18:15, ERTSPORTS 1) στο «Ιβανώφειο» για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο πρώτο παιχνίδι για το 2026 σε μια δύσκολη αποστολή.

Ο Βασίλης Μουράτος στάθηκε στην αναμέτρηση της ομάδας του Ξανθόπουλου και τόνισε πως η έδρα του Γηραιού είναι από τις πιο δύσκολες στη Stoiximan GBL.

«Προερχόμαστε από ένα αποτέλεσμα κόντρα στον Προμηθέα που δεν μας ικανοποιεί, τόσο όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι, όσο και της απόδοση μας. Το παιχνίδι με τον Ηρακλή είναι μια καλή ευκαιρία για μας να ανακάμψουμε και να παρουσιάσουμε ένα πιο θετικό πρόσωπο

Ξέρουμε πως μας περιμένει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, η έδρα του Ηρακλή είναι από τις πιο δύσκολες στο πρωτάθλημα και αυτό σε συνάρτηση με το γεγονός ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα και ένα ποιοτικό ρόστερ κάνει την αποστολή μας πιο δύσκολη. Έχουμε όμως προπονηθεί πολύ καλά, έχουμε εμπιστοσύνη στην δουλειά μας και τους εαυτούς μας και ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη για να κερδίσουμε», ήταν τα λόγια του.