Σε συμφωνία με τον Νέναντ Μάρκοβιτς και τον Τζο Τόμασον ήρθε η διοίκηση του Πανιωνίου, κάνοντας αστραπιαίες κινήσεις. Άμεσα αναμένεται ο προπονητής στην Αθήνα.

Μόνο η ανακοίνωση απομένει από τον Πανιώνιο για να επισημοποιηθεί η συμφωνία με τον Νέναντ Μάρκοβιτς, που θα διαδεχθεί τον Ηλία Ζούρο στην άκρη του πάγκου. Ο Βόσνιος τεχνικός έχει απαντήσει καταφατικά στην πρόταση της διοίκησης των «κυανέρυθρων», που έδειξαν από την πρώτη στιγμή πόσο ήθελαν την υλοποίηση της συνεργασίας και όλα αναμένεται να διευθετηθούν μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας (29/12).

Μάλιστα, ο Νέναντ Μάρκοβιτς αναμένεται να έρθει άμεσα (τα επόμενα ένα-δυο 24ωρα) στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά, και να ετοιμάσει την ομάδα για την έναρξη του δευτέρου γύρου, όπου θα κριθούν τα πάντα.

Ο Βόσνιος τεχνικός είναι ενημερωμένος για τα πάντα όσον αφορά τον σύλλογο στον οποίο έχει εργαστεί και στο παρελθόν (τον Οκτώβριο του 2007) και είναι έτοιμος να πιάσει δουλειά.

Μάλιστα, η διοίκηση του Πανιωνίου έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τον Τζο Τόμασον (32χρ., 1.93) και οι δυο πλευρές είναι κοντά στην επισημοποίηση της συνεργασίας τους, που θα προσδώσει στον σύλλογο ένα σημαντικό «όπλο» στην επίθεση. Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται το κενό της αποχώρησης του Τζέιλεν Χαντς. Ο Αμερικανός γκαρντ διαθέτει διαβατήριο Γεωργίας και ανήκει στην Τόφας από την οποία αποχωρεί.

Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί ξανά για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο ελληνικό πρωτάθλημα φορώντας τη φανέλα του Προμηθέα Πάτρας το 2023. Τη φετινή σεζόν, σε 9 αγώνες στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε 6.9 πόντους μέσο όρο, 3.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ. Παλιότερα είχε αγωνιστεί σε Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Γκραν Κανάρια και Μανρέσα.

Από κει και πέρα, με την έλευση στην Αθήνα ο Νέναντ Μάρκοβιτς θα αξιολογήσει το έμψυχο δυναμικό της ομάδας και θα πάρει τις αποφάσεις του (άμεσα) για τις περαιτέρω κινήσεις ενίσχυσης που πρέπει να γίνουν, ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του Πανιωνίου.

