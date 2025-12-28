Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δεν έψαξε δικαιολογίες για την ήττα της ομάδας του αντίθετα... δικαιολόγησε μια κακή βραδιά που μπορεί να έχουν οι διαιτητές.

Ο Προμηθέας σημείωσε σημαντική νίκη μέσα στο Περιστέρι, κερδίζοντας τους γηπεδούχους με 92-80, στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων για το 2025.

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Περιστερίου στάθηκε στην άσχημη απόδοση της ομάδας του και μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν είναι το 3ο δεκάλεπτο, είναι όλο το παιχνίδι. Δεν ήμασταν σε όλο το παιχνίδι καλοί. Μας πήραν 19 επιθετικά ριμπάουντ και εμείς είμαστε η καλύτερη ή η 2η καλύτερη ομάδα στα λάθη, κάναμε 16 λάθη για 17 ασίστ. Είναι πάρα πολλά. Δεν είμαι σίγουρα ευχαριστημένος. Παρόλα αυτά έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια αλλά δυστυχώς τελειώνουμε τη χρονιά με κακή ήττα στην έδρα μας. Πρέπει να συνεχίσουμε».

Και συνέχισε: «Όσον αφορά για τη διαιτησία που λένε όλοι, με αυτά που ανέφερα προηγουμένως δεν μπορώ να μιλήσω για την διαιτησία. Αν ήμασταν καλοί να έλεγα κάτι. Παρόλα αυτά επειδή έχουμε κάνει σεμινάριο και έχουν έρθει διαιτητές και μας έχουν μιλήσει, μας έχουν πει ότι μπορεί να έχουν μια κακή βραδιά. Όπως συμβαίνει σ' έναν παίκτη και σε μια ομάδα. Προφανώς είχαν και αυτοί. Δεν χάσαμε από τη διαιτησία, είναι το μόνο σίγουρο,. Δεν πρέπει να επικεντρωθούμε στην διαιτησία αλλά στο τι κάνουμε εμείς».

Λίγο αργότερα, ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος, δήλωσε στη Συνέντευξη Τύπου: «Συγχαρητήρια στην ομάδα του Προμηθέα για τη νίκη. Δυστυχώς εμείς δεν είναι ότι χάσαμε, είναι ότι ήμασταν κακοί, δεν κάναμε καλή εμφάνιση και αυτό είναι το χειρότερο. Το να είμασταν καλοί και να χάναμε από μια ομάδα που έπαιξε καλύτερα από εμάς μπορώ να το καταλάβω. Είναι αυτό που έχω πει στα παιδιά, όποτε μπαίνουμε στο γήπεδο είτε είναι μια προπόνηση ή ένας αγώνας πρέπει να δίνουμε το 100%. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε σήμερα. Κάναμε ειδικά στο πρώτο 10λεπτο πολύ εύκολα λάθη και μιλάμε για την ομάδα του Περιστερίου που γενικά είμαστε πολύ χαμηλά στα λάθη φέτος. Και αυτό που έλεγα στα παιδιά όλη την εβδομάδα, για να έχουμε αρκετές πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι στην έδρα μας με όποιες απουσίες είχαμε δεν θέλω να δικαιολογηθώ, θα πρέπει να είμαστε καλοί, να μην κάνουμε λάθη, γιατί ο Προμηθέας είναι νομίζω η πρώτη ομάδα στα κλεψίματα στο πρωτάθλημα και να ελέγξουμε γενικά τα ριμπάουντ και κυρίως τα επιθετικά ριμπάουντ που είναι στις τρεις πρώτες ομάδες. Δυστυχώς δεν κάναμε τίποτε από τα δυο. Είχαμε 16 λάθη για 17 ασίστ και λάθη που ήταν χωρίς πίεση, δυστυχώς και το χειρότερο κομμάτι μας ήταν τα 19 επιθετικά ριμπάουντ που πήρε ο Προμηθέας. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή. Δυστυχώς κλείσαμε το 2025 με ήττα παρόλο που έχουμε μια καλή εικόνα από την αρχή της σεζόν. Με ήττα και κακή εμφάνιση θα έλεγα. Ίσως είναι η χειρότερη μας εμφάνιση φέτος και πρέπει να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα για να πάμε σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σ’ έναν ποιοτικό αντίπαλο που έχει ψυχολογία και να πάμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Όσο για τη διαιτησία, επισήμανε: «Φωνάζουν όλοι στο γήπεδο... Γενικά όπως έχετε καταλάβει είναι μικρή η διάρκεια μου ως προπονητής, αλλά και σαν παίκτης που με ξέρετε δεν ασχολιόμουν πάρα πολύ με τη διαιτησία, όπως και τώρα. Έχουν έρθει και μας έκαναν σεμινάρια για τους καινούργιους κανονισμούς. Μας έδειχναν στο βίντεο για ποιο λόγο δόθηκε ένα φάουλ πέρσι ενώ δεν ήταν. Και μας είπαν οι διαιτητές ότι προφανώς, όπως οι παίκτες και οι προπονητές κάνουν λάθη σ’ έναν αγώνα και έχουν μια κακή βραδιά το ίδιο ισχύει και με τους διαιτητές. Οπότε αυτό που λέω και στους παίκτες μου, αλλά το λέω και στον κόσμο να καταλάβει, ότι μπορεί να έχουν και οι διαιτητές μια κακή βραδιά, αυτό είναι μέχρι εκεί. Επίσης όταν έχεις κάνει τέτοια εμφάνιση δεν μπορείς να μιλήσεις για διαιτησία. Δε νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήρθε λόγω της διαιτησίας. Οπότε να ευχηθώ σε όλους Καλή Πρωτοχρονιά με υγεία, ειρήνη. Όπως έχω πει η υγεία είναι το πιο σημαντικό αγαθό. Μακάρι το 2026 στο Περιστέρι να έχουμε υγεία γιατί έχουμε θέματα και να έχουμε ακόμη καλύτερη χρονιά».

Όταν ρωτήθηκε για το πως θα πορευτεί στη συνέχεια η ομάδα και την πιο μεγάλη πρόκληση, εξήγησε: «Γενικά είμαι κατά του πανικού, να μην μας πιάσει πανικός. Η μόνη κακή ήττα που έχουμε κάνει αν θες τη γνώμη μου είναι η σημερινή, που παίζαμε και απέναντι σ’ έναν πολύ καλό αντίπαλο. Αυτό που έχω πει και στα παιδιά είναι πως έχουμε 5 νίκες, νομίζω στις 7-8 νίκες κάποιος θα σωθεί σίγουρα. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα αυτό, να σωθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και από κει και πέρα ότι παραπάνω πάρουμε είναι πολύ σημαντικό. Η εικόνα της ομάδας είναι για κάτι παραπάνω, αλλά αυτό πρέπει να το αποδεικνύουμε κάθε φορά στο γήπεδο. Δεν μπορεί να λέμε ότι επειδή παίξαμε καλά στον πρώτο γύρο, ή στους πρώτους 11 αγώνες, θα είμαστε καλοί και στα υπόλοιπα. Πρέπει να βελτιωθούμε. Βλέπετε ότι όλες οι ομάδες παίρνουν παίκτες και βελτιώνονται. Εμείς, δεν έχουμε πάρει παίκτη γιατί πιστεύουμε πολύ στα παιδιά, στους ρόλους και στη χημεία μας. Έχουμε θέματα τραυματισμών και ίσως αναγκαστούμε μετά από πάρα πολύ σκέψη όχι να κάνουμε αλλαγή, αλλά επειδή έχουμε τραυματίες που μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά κάποιοι παίζουν τραυματίες και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να βελτιωθεί η κατάσταση, ίσως χρειαστούμε να πάρουμε κάποιον παίκτη. Ακόμη είμαστε στο 50-50. Γιατί όπως έχω πει πολλές φορές πιστεύουμε στα παιδιά και πιστεύουμε στη χημεία και δεν θέλουμε να χαλάσουμε τη χημεία και τους ρόλους που έχει η ομάδα. Αν αναγκαστούμε θα το κάνουμε λόγω τραυματισμού. Γενικά είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά, αλλά σήμερα δεν είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση και θα δούμε τι λάθος έχουμε κάνει. Καλή Πρωτοχρονιά σε όλους».