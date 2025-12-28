Σεγκούρα: «Είμαστε πολύ φιλόδοξοι, θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι»

Οι δηλώσεις του Κούρο Σεγκούρα μετά την εκτός έδρας νίκη του Προμηθέα επί του Περιστερίου.

Το Περιστέρι υποδέχθηκε τον Προμηθέα για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL και παρά το ανταγωνιστικό πρόσωπο δεν κατάφερε να αντέξει απέναντι στους Πατρινούς που με ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο ουσιαστικά «καθάρισαν» το ματς (80-92).

Ο Κούρο Σεγκούρα στις δηλώσεις του έδωσε τα εύσημα στους παίκτες του για τη σημαντική προσπάθειά τους.

Αναλυτικά

«Κρατήσαμε τη νοοτροπία μας, πιστέψαμε στους ρόλους μας και στο σταφ μας και πήραμε μία πολύ δύσκολη νίκη. Επιστρέψαμε σε ένα παιχνίδι που ήταν πολύ σκληρό για εμάς και θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι, θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και ήδη σκεφτόμαστε το επόμενο.

Κάνουν το καλύτερο που μπορούν και μας έφεραν τη νίκη».

Ο προπονητής του Προμηθέα τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου: «Πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου, το σταφ, όλη την ομάδα γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νίκη. Επίσης θέλω να συγχαρώ το Περιστέρι γιατί παρά το γεγονός ότι ηττήθηκε έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας, έπρεπε να παλέψουμε. Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, πολλά λέι απ και το Περιστέρι είχε για περισσότερη ώρα το προβάδισμα. Στην τρίτη περίοδο βρήκαμε τρόπους να σκοράρουμε, τα πήγαμε πολύ καλά, βρήκαμε τρόπους να ελέγξουμε το παιχνίδι και να πάρουμε το προβάδισμα στο σκορ. Καταφέραμε να παγιώσουμε τη διαφορά στους 10 με 12 πόντους. Παίξαμε με ασφάλεια στο παιχνίδι μας και ουσιαστικά δεν κινδυνεύσαμε ξανά. Καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη που πραγματικά ήταν πολύ σημαντική για μας».