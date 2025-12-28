Καρδίτσα - ΠΑΟΚ: Το show του Ταϊρί
Την έκτη του σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις έφτασε ο ΠΑΟΚ που πέρασε με το διπλό (68-72) από την έδρα της Καρδίτσας. Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε και ένα μεγάλο ματς από τον Μπριν Ταϊρί.
Ο παίκτης της ομάδας της Θεσσαλονίκης τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους σε 35'17'' με 5/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη.
Ήταν εκείνος που υπέγραψε τη νίκη του ΠΑΟΚ σε ένα πολύ απαιτητικό ματς κόντρα στην αξιόμαχη Καρδίτσα. Αν και είναι νωρίς, δείχνει πολύ σημαντική μεταγραφή για το σύνολο του Ζντοβτς.
Δείτε τα καλύτερα του
