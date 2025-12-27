Ο Ηρακλής μπορεί να νίκησε εύκολα τον Πανιώνιο για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL αλλά ο Ζόραν Λούκιτς δεν έμεινε ικανοποιημένος.

Ο τεχνικός του Ηρακλή είδε την ομάδα του να κερδίζει τους «κυανέρυθρους» με 80-66 αλλά παράλληλα να εξανεμίζεται και διαφορά 29 πόντων στο 28'.

Κάτι που δεν του άρεσε καθόλου μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα: «Για να είμαι ειλικρινής πολύ σημαντική νίκη, αλλά δεν είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Αυτό που είδαμε στο δεύτερο μέρος δεν ήταν ποιοτικό μπάσκετ. Θα πρέπει να σοβαρευτούμε γιατί το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα και πρέπει να αντεπεξέλθουμε σε άλλου είδους συνθηκών παιχνίδια»