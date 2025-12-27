Λούκιτς: «Αυτό που δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν ποιοτικό μπάσκετ»
Ο τεχνικός του Ηρακλή είδε την ομάδα του να κερδίζει τους «κυανέρυθρους» με 80-66 αλλά παράλληλα να εξανεμίζεται και διαφορά 29 πόντων στο 28'.
Κάτι που δεν του άρεσε καθόλου μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα: «Για να είμαι ειλικρινής πολύ σημαντική νίκη, αλλά δεν είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου» είπε αρχικά και συνέχισε:
«Αυτό που είδαμε στο δεύτερο μέρος δεν ήταν ποιοτικό μπάσκετ. Θα πρέπει να σοβαρευτούμε γιατί το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα και πρέπει να αντεπεξέλθουμε σε άλλου είδους συνθηκών παιχνίδια»
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζόραν Λούκιτς
