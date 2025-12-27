ΑΕΚ: Το «Forza AEΚΑΡΑ» παικτών-κόσμου μετά τη νίκη επί του Άρη
Η ΑΕΚ κατάφερε και επικράτησε του Άρη με 82-76, στο κλειστό της «Sunel Arena» για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η Ένωση έκλεισε το 2025 με τον καλύτερο τρόπο και πανηγύρισε αμέσως μετά το φινάλε του παιχνιδιού με τους οπαδούς της. Ακούστηκε το γνωστό και αγαπημένο «Forza AEKΑΡΑ» με τον κόσμο να στήνει μαζί με τους παίκτες ένα υπέροχο πάρτι.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα και παραμένει στην 4η θέση του βαθμολγικού πίνακα με ρεκόρ 7 νίκες και 4 ήττες.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🦅💥Η αποθέωση των φίλων της ΑΕΚ, μετά τη νίκη -θρίλερ κόντρα στον Άρη!#aekbc pic.twitter.com/QAIoiErLGN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 27, 2025
