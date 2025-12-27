Έντονος εκνευρισμός επικρατεί στον Άρη για τις αποφάσεις των διαιτητών στον αγώνα με την ΑΕΚ και μάλιστα οι «κίτρινοι» κοινοποίησαν συγκεκριμένη φάση από την αναμέτρηση.

Οι Θεσσαλονικείς είναι οργισμένοι με τις αποφάσεις των διαιτητών και μάλιστα στη διαρροή τους αναφέρονται στα διαφορετικά κριτήριά τους τα οποία οδήγησαν στα 1-8 φάουλ της πρώτης περιόδου και στις 12-0 βολές.

Το ίδιο επαναλήφθηκε και στην 3η περίοδο. Κοινοποίησαν δε ένα βίντεο στο οποίο ο Γκρέι χρησιμοποιεί τον αγκώνα του και απωθεί τον Αμίν Νούα αλλά οι διαιτητές καταλόγισαν flopping εις βάρος του παίκτη του Άρη.