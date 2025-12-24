Ο Μπριν Φορμπς θα κάνει… κουπί με αντίθετο άνεμο

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει (περίπου) έναν μήνα στη διάθεσή του για να αποδείξει τη χρησιμότητά του στο ρόστερ του Άρη.

Αντικειμενικά, αυτή αμφισβητείται από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου καθώς στη ζυγαριά των προσδοκιών και της αγωνιστικής ανταπόδοσης, το βάρος έγειρε εμφατικά προς την πρώτη πλευρά. Η συμφωνία του Άρη με τον Μπριν Φορμπς είχε προκαλέσει θύελλα ενθουσιασμού λόγω του πλούσιο βιογραφικού του Αμερικανού γκαρντ παράλληλα του αριθμού των αγώνων του στο ΝΒΑ αλλά και του ρόλου που είχε διαδραματίσει στη χρονιά κατάκτησης του Πρωταθλήματος από τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο 32χρονος δεν ήταν στη συνομοταξία των super star της παρέας του Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά ένας εξαιρετικά χρήσιμος παίκτης λόγω της ευχέρειάς του στην εκτέλεση από μακρινή απόσταση. Ήταν εκ των παικτών που είχαν συμμετοχή στην πορεία της ομάδας στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος.

Εκείνη η συμφωνία είχε χαρακτηριστεί σπουδαία γιατί δεν έρχονται… κάθε μέρα παίκτες με 473 παιχνίδια στο ΝΒΑ και ποσοστό καριέρας (στο μακρινό σουτ) ανώτερο του 40% με πάνω από 1900 εκτελέσεις. Θεωρητικά, ο Φορμπς θα διαδραμάτιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στον φετινό Άρη και είναι αλήθεια ότι αυτά τα μηνύματα είχε στείλει στους πρώτους φιλικούς αγώνες καθώς άπαντες τόνιζαν την ακρίβειά του στην εκτέλεση.

Το κλίμα αντιστράφηκε επικινδύνως γι’ αυτόν έπειτα από τους πρώτους επίσημους αγώνες. Ειδικά στο Eurocup όπου σούταρε με το απογοητευτικό 18.5% από μακρινή απόσταση. Αντιθέτως, στο ελληνικό Πρωτάθλημα ήταν αποτελεσματικός (14/31 τρίποντα). Η συνολική του εικόνα όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν πειστική. Ο τραυματισμός του στη γάμπα ήταν ένας από τους λόγους, αλλά όχι ο κύριος, της αντικατάστασής του στο ρόστερ της ομάδας στο ελληνικό Πρωτάθλημα υπό την έννοια ότι η σχετική απόφαση λήφθηκε πριν από αυτόν. Και είναι εξίσου αλήθεια ότι, σε μεγάλο βαθμό, ήταν αναγκαστική. Ο Φορμπς ήταν εκτός κλίματος, αρκετά αργός σε σκέψη και εκτέλεση, αδύναμος στην ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του ρόλου του. Είναι δεδομένο ότι η ευθύνη δεν βάραινε μόνο τον ίδιο. Η απουσία καθαρού ποιντ γκαρντ σε συνδυασμό με την «ανακατωσούρα» που επικρατούσε επί εποχής Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς, είχαν τη σημασία τους.

Έπειτα από ενάμιση μήνα, ο Φορμπς επέστρεψε στην καθημερινότητα του Άρη, πλέον όμως δεν θα… τραβήξει κουπί με ευνοϊκό άνεμο. Το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος. Στον Άρη ελπίζουν να καταφέρει να τους «προβληματίσει» με τις εμφανίσεις του στο Eurocup καθώς σ’ αυτή τη διοργάνωση θα περιοριστεί. Δηλαδή, θα χαρούν ιδιαιτέρως αν χρειαστεί η επανεξέταση της περίπτωσης του. Αυτό θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που αποδώσει βάσει των αρχικών προσδοκιών. Προς το παρόν αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να κοιτάξει πιο πέρα από τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Με τη δική του ενσωμάτωση, ο Άρης θα φτάσει στους οκτώ ξένους παίκτες (Τζόουνς, Άντζουσιτς, Χαρέλ, Νούα, Κουλμπόκα, Ίνοκ και Φόρεστερ είναι οι υπόλοιποι επτά) κι ενώ στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι έξι εξ’ αυτών.