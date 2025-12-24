Αντιπροσωπεία της ομάδας μπάσκετ του Άρη επισκέφτηκε παιδιά στην Παιδιατρική Πτέρυγα ιδιωτικής κλινικής μοιράζοντας δώρα και προσφέροντας χαράς.

Η ΚΑΕ Άρης έδειξε για μια ακόμη φορά το κοινωνικό πρόσωπό της μέσα από την επίσκεψή της στην Παιδιατρική πτέρυγα ιδιωτικής κλινικής. Εκεί, αντιπροσωπεία των παικτών και του τεχνικού επιτελείου, συνάντησαν παιδιά, μοίρασαν δώρα και συζήτησαν μαζί τους για την ομάδα αλλά και τις ημέρες των Χριστουγέννων.

«Ο ΑΡΗΣ Betsson πάντα στέκεται δίπλα στους συνανθρώπους μας και κυρίως στα παιδιά. Στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης της, η ομάδα επισκέφθηκε την Παιδιατρική Πτέρυγα της κλινικής «Άγιος Λουκάς». Αντιπροσωπεία των παικτών και του σταφ του ΑΡΗ Betsson, μίλησαν με τα παιδιά και τους πρόσφεραν δώρα. Η χαρά και το χαμόγελό των παιδιών ήταν η καλύτερη «επιβράβευση», στις δύσκολες στιγμές που περνούν, ειδικά αυτές της άγιες μέρες», αναφέρει το δελτίο Τύπου της ΚΑΕ Άρης...