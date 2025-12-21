Παπανικολόπουλος: «Αρκετός κόσμος δεν καταλαβαίνει τις δυσκολίες που ζούμε από τον Σεπτέμβρη»

Η Καρδίτσα ξεπέρασε το εμπόδιο του Αμαρουσίου και ο Νίκος Παπανικολόπουλος στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Θεσσαλοί εν μέσω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Η Καρδίτσα συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη Stoiximan GBL, καθώς επικράτησε του Αμαρουσίου με 103-87 για την 11η αγωνιστική, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες και αφήνοντας χαμηλά την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Από την πλευρά του, ο προπονητής των Θεσσαλών, Νίκος Παπανικολόπουλος, ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Συγχαρητήρια στα παιδιά για τη μεγάλη νίκη. Ήταν πραγματικά ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς και αυτό φαινόταν όλη την εβδομάδα. Ακόμα και στο ταξίδι που είχαμε στη Μάλαγα, είπαμε με τα παιδιά να το χρησιμοποιήσουμε... Αρκετός κόσμος δεν καταλαβαίνει τις δυσκολίες που έχουν όλα όσα ζούμε από τον Σεπτέμβρη, αλλά εμείς θέλουμε να το ζήσουμε.

Πραγματικά είμαστε μια πολύ σκληρή ομάδα, που αντιδρά με βάση τον κορμό των παικτών που κρατήσαμε από την περσινή χρονιά. Είναι ένα πρωτάθλημα πολύ ζωντανό και ιδιαίτερα δύσκολο. Σήμερα οι παίκτες πρέπει να ξεκουραστούν, αύριο να πάρουν το ρεπό τους και από την Τρίτη, εν μέσω εορτών, να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στο Μαρούσι, να βρει την ισορροπία του, και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, με υγεία».