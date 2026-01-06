Ο Προμηθέας και η Καρδίτσα αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Σαλόν και τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, αντίστοιχα, στα Play-Ins του BCL – Η ώρα και τα κανάλια των αγώνων.

Ο Προμηθέας και η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League μέσω των Play-Ins, απέναντι στη Σαλόν και τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, αντίστοιχα.

Οι Πατρινοί προέρχονται από την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ στο φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL και θα δώσουν τον πρώτο αγώνα της σειράς με τη Σαλόν στη Γαλλία (6/1, 21:00). Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Όσον αφορά την Καρδίτσα, οι Θεσσαλοί προέρχονται από την ήττα από τον Παναθηναϊκό και θα αντιμετωπίσουν στη Σερβία τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (6/1, 21:00), στο Game 1 της σειράς. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Η πρόκριση στη φάση των «16» του BCL κρίνεται στις δύο νίκες (σειρές Best of 3).

Σαλόν-Προμηθέας

Game 1 : Σαλόν-Προμηθέας (6/1, 21:00)

: (6/1, 21:00) Game 2 : Προμηθέας-Σαλόν (8/1, 20:30)

: Προμηθέας-Σαλόν (8/1, 20:30) Game 3: TBD (αν χρειαστεί)

Σπαρτάκ Σουμπότιτσα-Καρδίτσα