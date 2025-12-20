Την αποθέωση γνώρισε ο Πάτρικ Μπέβερλι πατώντας παρκέ μετά το ξεκίνημα της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Πανιώνιο στην PAOK Sports Arena για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στο... πόδι σήκωσε τον κόσμο που βρέθηκε στην PAOK Sports Arena ο Πάτρικ Μπέβερλι, όταν μετά από νεύμα του Γιούρι Ζντοβτς κλήθηκε να πατήσει παρκέ για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στον αγώνα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Πανιώνιο.

Ο Αμερικανός γκαρντ γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, γεγονός που τον βοήθησε να μπει κατευθείαν στην ψυχολογία του αγώνα και να βοηθήσει την ομάδα του σε άμυνα και επίθεση. Ο Μπέβερλι επιστρατεύτηκε από τον Σλοβένο τεχνικό στο πρώτο ημίχρονο για 11:18 λεπτά και είχε 4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα δίνοντας μεγάλη ώθηση και ενέργεια στην ομάδα του.

Προφανώς και χρειάζεται πίστωση χρόνου για να φτάσει στο επίπεδο που θα αποτελεί το «βαρόμετρο» της ομάδας, αλλά σε κάθε περίπτωση η αποθέωση του κόσμου και η διάθεση του να βοηθήσει άμεσα την ομάδα αποτελούν δυο συνθήκες που θα επιτρέψουν την ταχύτερη δυνατή προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ.