Τρομακτικό δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι με επιμέρους σκορ 32-9!

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στο τρίτο δεκάλεπτο απέναντι στο Περιστέρι, τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 32-9 σε αυτό το διάστημα.

Το καλεντάρι της 10ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL έστειλε τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την αναμέτρηση με το Περιστέρι.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο (23-22), οι Πειραιώτες είχαν τον απόλυτο έλεγχο, ανεβάζοντας σταδιακά τον δείκτη της διαφοράς.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ της 50-35 και, ακολούθως, έκανε επιμέρους σκορ 32-9 στο τρίτο δεκάλεπτο!

Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός είχε ήδη 20/34 δίποντα (58%), 7/16 τρίποντα (43%), 21/26 βολές (80%), 41 ριμπάουντ (29-12), 26 ασίστ και μόλις έξι λάθη!