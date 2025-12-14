Τρομακτικό δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι με επιμέρους σκορ 32-9!

Περιστέρι-Ολυμπιακός: Τρομακτικό δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 32-9
Το καλεντάρι της 10ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL έστειλε τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την αναμέτρηση με το Περιστέρι.
Μετά το πρώτο δεκάλεπτο (23-22), οι Πειραιώτες είχαν τον απόλυτο έλεγχο, ανεβάζοντας σταδιακά τον δείκτη της διαφοράς.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ της 50-35 και, ακολούθως, έκανε επιμέρους σκορ 32-9 στο τρίτο δεκάλεπτο!
Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός είχε ήδη 20/34 δίποντα (58%), 7/16 τρίποντα (43%), 21/26 βολές (80%), 41 ριμπάουντ (29-12), 26 ασίστ και μόλις έξι λάθη!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.