Συγκινητική ήταν η ομιλία των οργανωμένων οπαδών του Περιστερίου που έκαναν στους παίκτες της ομάδας, μετά την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Το Περιστέρι… πέταξε για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, επικρατώντας της Σαραγόσα με 86-70, στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση.

Μετά το τέλος κάθε αγώνα του Περιστερίου οι οργανωμένοι οπαδοί του συλλόγου στήνουν ένα... πάρτι στην εξέδρα και τραγουδούν ένα συγκεκριμένο σύνθημα μαζί με τους παίκτες.

Ωστόσο μετά τη χθεσινή (28/01), επιτυχία των γηπεδούχων δεν ακούστηκε το καθιερωμένο «για την πόλη και τη φανέλα». Αντί αυτού, οι οργανωμένοι φίλαθλοι μίλησαν στους παίκτες της ομάδας και στάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα που έγινε στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ.

Οι παίκτες άκουσαν με προσοχή τη συγκλονιστική ομιλία που αναφέρει:

«Δεν πανηγυρίζουμε, δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς. Σήμερα δεν έχει σημασία καμία νίκη, καμία ήττα καμία πρόκριση. Έχουν φύγει 7 παιδιά, 7 οπαδοί, που θα μπορούσε να ήταν ο καθένας από εμάς.

Σήμερα σιωπούμε, σκύβουμε το κεφάλι για να σεβαστούμε τη μνήμη τους.

Σεβασμός στους οπαδούς.

Σεβασμός στους νεκρούς οπαδούς."

Αυτές τις ημέρες δυο λέξεις μετράνε.

ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ!

Κουράγιο και συλλυπητήρια στους οπαδούς του παοκ.

Δύναμη σε όσους δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα».