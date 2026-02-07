Λούκιτς: «Πρέπει να κάνουμε μια επανεκκίνηση»

Στα λάθη που έκανε η Ηρακλής στάθηκε ο Ζόραντ Λούκιτς στις δηλώσεις του, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Το Περιστέρι επικράτησε του Ηρακλή με 92-74 για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, πέραν της νίκης κάλυψε και τη διαφορά που είχε χάσει στο παιχνίδι του πρώτου γύρου.

Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου ο Ζόραν Λούκιτς, στάθηκε στα στοιχεία που έκανε λάθος η ομάδα του και του κόστισε τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο Ζόραν Λούκιτς:

«Συγχαρητήρια στον αντίπαλο για τη νίκη. Περιμέναμε ένα πολύ δυνατό και σκληρό παιχνίδι, δυστυχώς με τα λάθη τα οποία κάναμε και στα οποία δώσαμε 20 πόντους στον αντίπαλο και δεχθήκαμε 18 πόντους από πόντους δεύτερης ευκαιρίας δεν μπορείς να κερδίσεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Και αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Δυστυχώς δώσαμε αρκετά εύκολα καλάθια στον αντίπαλο και αυτό είναι κάτι που για μένα δεν είναι αποδεκτό. Πρέπει να κάνουμε μια επανεκκίνηση, πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε και θα μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα το σκορ λέει πολλά για την εξέλιξη του αγώνα».