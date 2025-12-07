Ο Παπάγου έσπευσε να απαντήσει στην σκληρή τοποθέτηση της Μεγαρίδας, που έκανε λόγο για κλοπές και επιθέσεις σε οικογένειες.

Το... τρίτο ημίχρονο συνεχίζεται ανάμεσα σε Παπάγου και Μεγαρίδα, καθώς η ομάδα των «στρατηγών» απάντησε στην ανακοίνωση των φιλοξενούμενων που έκαναν λόγο για κλοπές και επιθέσεις σε οικογένειες, όσον αφορά την αναμέτρηση των δυο ομάδων για την 11η αγωνιστική της Elite League.

Ο Παπάγος με την ανακοίνωση του απάντησε σε όσα ανέφεραν οι άνθρωποι της Μεγαρίδας και εστίασαν κυρίως στον προπονητή Μάνταλο. Όσο για το θέμα της κλοπής επισημαίνουν πως δεν τίθεται θέμα, αφού τα αποδυτήρια της ομάδας των Μεγάρων κλειδωμένα.

Η Ανακοίνωση-απάντηση του Παπάγου



«Σχετικά με την ανακοίνωση της ΝΕΜ.

Α) Πέρυσι στην νίκη μας στα Μέγαρα έγινε το πρωτοφανές να μην μας αφήσουν να φωνάξουμε στο τέλος του αγώνα συνέπεια προπηλακισμών των γηπεδούχων προς την ομάδα μας.

2) Ας κοιτάξουν τον «τρελό» παραγοντο-προπονητή και πως αυτός προκαλεί συνεχώς στην πρόσφατη και μικρή πορεία του στο μπάσκετ.

3) Για την απώλεια χρημάτων ή οτιδήποτε άλλου αντικειμένου σε κλειδωμένα αποδυτήρια στα οποία είχαν πρόσβαση μόνο αυτοί, καλό είναι να ψαχτούν μεταξύ τους.

Στα σοβαρά τώρα. Αυτή τη στιγμή ο Παπάγος υφίσταται μια εις βάρος του αλλοίωση πρωταθλήματος με την πρωτοφανή και εξοντωτική τιμωρία του Κώστα Μπιλάλη τον οποίο στερούμαστε επί 3 αγωνιστικές.

Δεν πτοούμαστε από απειλές ειδικά όταν προέρχονται από επαγγελματίες προβοκάτορες.

ΥΓ1: Όταν η ΝΕΜ αναφέρεται σε «περίεργα» σφυρίγματα των διαιτητών, εννοεί και το ανύπαρκτο φάουλ που σφυρίχτηκε υπέρ τους στα τελευταία δευτερόλεπτα και ουσιαστικά έκρινε τον τελικό νικητή;

ΥΓ2: Με τα βίντεο που υπάρχουν με όσα έκανε ο Μάνταλος, λογικά θα λείψει καιρό από τον πάγκο αλλά ευτυχώς έχει εξαιρετικούς προπονητές δίπλα του».