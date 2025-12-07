Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Χωρίς Φουρνιέ οι «ερυθρόλευκοι»
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αφήνει εκτός εξάδας ξένων για την αναμέτρηση τον Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος ταλαιπωρήθηκε την εβδομάδα με πυρετό και ήταν αμφίβολος για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία όμως αναβλήθηκε. Με τον κόουτς του Ολυμπιακού να τον αφήνει εκτός από το μεσημεριανό ραντεβού με την ΑΕΚ.
Θυμίζουμε πως εκτός παραμένει ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος είναι τραυματίας αλλά παραμένει και εκτός λίστας για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
- Τόμας Γουόκαπ
- Σέιμπεν Λι
- Φρανκ Νιλικίνα
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Κώστας Παπανικολάου
- Τάισον Γουόρντ
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Σάκα Βεζένκοβ
- Άλεξ Πίτερς
- Κώστας Αντετοκούνμπο
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
