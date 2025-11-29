Stoiximan GBL: Φιλικό ξεμούδιασμα για Μαρούσι και Μύκονο
Το Μαρούσι και η Μύκονος είχαν την ευκαιρία να διατηρήσουν τους παίκτες τους σε αγωνιστικό ρυθμό κατά τη διάρκεια της διακοπής της Stoiximan GBL, στο μεταξύ τους φιλικό που διεξήχθη το Σάββατο 29/11, στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
Όπως ενημέρωσαν οι Μυκονιάτες, χρόνο συμμετοχής απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων πήρε και ο Τζάστιν Γκρέι.
Δεν αγωνίστηκαν οι Τζέρεμι Έβανς και Μάιλς Χέσον, ο οποίος έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Μεγάλης Βρετανίας, αντιμετωπίζοντας την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ (30/11, 18:45), στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.
