Το Περιστέρι θα επισημοποιήσει την προσεχή Τετάρτη 26/11 τη συνεργασία του με τη Betsson, η οποία αφορά την ονοματοδοσία της ομάδας των Δυτικών Προαστίων.

Το Περιστέρι ενημέρωσε ότι την προσεχή Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Περιστερίου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της συνεργασίας με τη Betsson, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του ονομαστικού και μεγάλου χορηγού της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την επίσημη παρουσίαση του νέου μεγάλου ονοματοδότη και επίσημου χορηγού της ομάδας, Betsson, στο πλαίσιο της παρουσίασης συνεργασίας, σηματοδοτώντας μια νέα και δυναμική εποχή για τον σύλλογο, ο οποίος πλέον θα αγωνίζεται με την ονομασία Περιστέρι Betsson.

H Betsson, μία από τις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες παγκοσμίως, με ιστορία άνω των 60 ετών και παρουσία σε 24 χώρες, θα ενισχύσει τη χορηγία της ΚΑΕ Περιστέρι προσθέτοντας δυναμική και διεθνή εμπειρία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 12:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Περιστερίου, παρουσία του προπονητικού τιμ και των παικτών της ομάδας, μελών της διοίκησης της ΚΑΕ και του ερασιτέχνη, συνεργατών, εκπροσώπων των ΜΜΕ και θεσμικών φορέων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη νέα εποχή του συλλόγου, την αγωνιστική κατεύθυνση της χρονιάς και το πλάνο συνεργασίας με την Betsson.

Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ευχαριστεί θερμά όλους τους χορηγούς και συνεργάτες για τη διαρκή υποστήριξη και προσβλέπει στη συνέχιση μιας δημιουργικής πορείας με κοινό στόχο την πρόοδο του συλλόγου και την ενίσχυση της παρουσίας του στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.